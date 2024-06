Scholz empfängt Argentiniens Präsidenten Milei in Berlin

Berlin - Javier Milei ist kein Freund der leisen Töne: Im Wahlkampf trat er mit laufender Kettensäge auf, unliebsame Parlamentarier tituliert er gerne als "Ratten" und der Staat ist für ihn die Wurzel allen Übels. Am Sonntag wird der argentinische Präsident, der sich selbst als "Anarchokapitalisten" bezeichnet, von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Berliner Kanzleramt empfangen (12.00 Uhr).

Selenskyj fordert nach Bombenangriff rasche Hilfe

Charkiw (Charkow)/Donezk - Nach dem neuen Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rasche Hilfe des Westens bei der Flugabwehr gefordert. In seiner am Samstag verbreiteten abendlichen Videobotschaft verurteilte Selenskyj erneut den Gleitbombenangriff auf ein Wohnhaus im Zentrum der Großstadt Charkiw nahe einer Bushaltestelle. Er sprach von drei Toten und Dutzenden Verletzten. Die Behörden gaben die Zahl der Verletzten am Abend mit 56 an.

Polaschek will noch Freizeitpädagogik-Reform durchsetzen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will die verschränkte Ganztagsschule vorantreiben, bei der sich über den Tag Unterricht, Lern- und Freizeit abwechseln. Für einen Ausbau im großen Stil brauche es jedoch die geplante Reform der Freizeitpädagogik, bei der die Gewerkschaft bremst. "Solange ich Minister bin, werde ich für das Modell kämpfen", so Polaschek zur APA. Der aktuelle Vorschlag sieht auch ein Zuckerl für Eltern vor: Der Betreuungsteil soll für alle gratis werden.

Motorradfahrer starb in OÖ bei Kollision mit Strommasten

Feldkirchen bei Mattighofen - Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist Samstagabend in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) tödlich verunglückt. Der Mann starb bei einer Kollision mit einem Strommasten. Der 18-Jährige war Richtung Renzlhausen mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad unterwegs und hatte keine Lenkberechtigung für die Klasse A, als er mit dem Zweirad aus noch ungeklärter Ursache auf das Bankett kam und gegen den Masten prallte. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Caritas fordert Erhöhung des Auslandskatastrophenfonds

Wien/Juba - Angesichts der sich wegen des Klimawandels verschärfenden humanitären Krisen hat sich die Caritas für eine massive Aufstockung des Auslandskatastrophenfonds auf 200 Millionen Euro ausgesprochen. "Mehr Not und mehr Hunger benötigen auch mehr Mittel", betonte der Wiener Caritasdirektor Klaus Schwertner am Sonntag. Derzeit ist der Fonds mit 80 Millionen Euro dotiert. Als Beispiel nannte Schwertner den Südsudan, wo mehr als sieben Millionen Menschen an Hunger leiden.

31-jähriger Wiener verunglückte in Schladming tödlich

Schladming - Ein 31-jähriger Wiener ist am Samstag beim Wandern in den Schladminger Tauern tödlich verunglückt. Gemeinsam mit neun anderen Personen stieg der Wiener von der Landawirseehütte (Bezirk Tamsweg im Salzburger Lungau) auf den Pietrach (2.390m) auf. Auf dem Rückweg rutschte der Mann entlang eines Grades unmittelbar vor der Krautgartscharte im Gras aus und stürzte über das links und rechts steil abfallende Gelände, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Für Stelzer sind vor allem die Länder "stabile Faktoren"

Linz - Mit Juli übernimmt Oberösterreich von Niederösterreich den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Es warte eine "heikle Phase" mit der Nationalratswahl auf ihn, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zur APA. Die Länder müssen daher "den Leuten vermitteln, wir sind die stabilen Faktoren". Bessere Rahmenbedingungen in Pflege und Gesundheitsversorgung hat er sich als Themenschwerpunkte gesetzt. Dazu zähle auch die Änderung der Verteilungsschlüssel bei den Ertragsanteilen.

