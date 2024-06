Zwölf Tote bei Angriffen in Russlands Teilrepublik Dagestan

Machatschkala - Bei Angriffen durch mehrere Bewaffnete auf eine Synagoge, zwei orthodoxe Kirche und einen Polizeiposten in der russischen Teilrepublik Dagestan sind nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Unter den Toten in der muslimisch geprägten Kaukasusrepublik waren demnach sechs Polizisten, ein Priester, ein Kirchenmitarbeiter und vier der Angreifer. Bei den Vorfällen in den Städten Derbent und Machatschkala habe es zudem zahlreiche Verletzte gegeben, hieß es.

Innsbrucker Bahnhof nach Bombendrohung kurzzeitig evakuiert

Innsbruck - Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist Sonntagabend nach einer Bombendrohung sicherheitshalber kurzzeitig evakuiert worden. Die Drohung war telefonisch bei der Polizei eingegangen, sagte ein Sprecher zur APA. Haupthalle, Bahnsteige und Vorplatz wurden geräumt bzw. abgesperrt, der Zugverkehr vorerst eingestellt. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, es wurde keine Bombe bzw. Sprengsatz gefunden.

EU-Außenminister diskutieren Lage in Nahost und Ukraine

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und -minister werden am Montag in Luxemburg erneut über die Lage in der Ukraine und Nahost diskutieren. Der ukrainische Amtskollege Dmytro Kuleba wird wieder per Video zugeschaltet. Persönlich zum Mittagessen werden die Ministerinnen und Minister der Westbalkan-Staaten erwartet. Thema wird hier primär die Zusammenarbeit bei Außen- und Sicherheitspolitik sein. Für Österreich nimmt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teil.

Netanyahu: Schwere Kämpfe in Rafah "kurz vor dem Ende"

Jerusalem - Die intensive Phase des israelischen Militäreinsatzes gegen die radikalislamische Hamas in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens wird nach Angaben des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu bald enden. "Die intensive Phase der Kämpfe gegen die Hamas steht kurz vor dem Ende", sagte Netanyahu am Sonntag dem israelischen Sender Channel 14. Dies bedeute aber nicht, "dass der Krieg bald zu Ende ist".

Wiener Festwochen geben sich "Verfassung" zum Abschluss

Wien - Mit der Ausrufung der "Freien Republik Wien" durch die Wiener Festwochen bei ihrer Eröffnung am 17. Mai erfolgte auch der Start eines umfassenden Prozesses, der zu einer Art "Verfassung" führen sollte. Zum heutigen Festival-Abschluss wartet man nun mit der "Wiener Erklärung" auf. Sie sieht u.a. die Einrichtung eines Programm-Beirates oder "verbindliche Quoten für Einladungen, Koproduktionen und Neuproduktionen" vor. Wie diese gestaltet sind, werde ab Herbst noch erarbeitet.

Ukrainische wie russische Stellen melden Tote bei Angriffen

Charkiw (Charkow)/Sewastopol - Bei neuerlichen russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind am Sonntag ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleh Synehubow, auf Telegram mit. Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim kamen wiederum nach russischen Angaben mindestens fünf Menschen ums Leben, darunter drei Kinder. Mehr als hundert weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es.

Macron will präsidiales Mandat bis zum Ende ausüben

Paris - Eine Woche vor der Parlamentswahl in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron angekündigt, unabhängig vom Wahlergebnis sein Amt bis zum Ende seines Mandats auszufüllen. "Sie können mir vertrauen, dass ich bis Mai 2027 als Ihr Präsident handeln werde", schrieb er in einem am Sonntag in mehreren Zeitungen veröffentlichten Brief an die Franzosen. Macron räumte ein, dass sich die Art des Regierens nach den Wahlen "grundlegend ändern" müsse.

