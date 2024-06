Marie Rötzer künftig Direktorin am Theater in der Josefstadt

Wien - Die neue Direktorin des Theaters in der Josefstadt heißt Marie Rötzer. Die derzeitige Intendantin des Landestheaters Niederösterreich wurde heute, Montag, wie erwartet als Nachfolgerin von Langzeitdirektor Herbert Föttinger ab der Saison 2026/27 vorgestellt. Die 56-jährige Österreicherin hat sich damit gegen 22 weitere Bewerbungen durchgesetzt. Ihr Vertrag läuft für fünf Jahre. Die Entscheidung fiel laut Stiftungsrats- und Aufsichtsratsvorsitzendem Thomas Drozda einstimmig.

SPÖ drängt auf Asylklage gegen Ungarn

Wien - Die SPÖ will, dass die Regierung auf EU-Ebene eine Klage gegen Ungarn erwirkt. Anlass ist die restriktive Asylpolitik des Nachbarlands, die nach Ansicht der Sozialdemokraten gegen Unionsrecht verstößt und andere Staaten wie Österreich überproportional fordert. Zur Untermauerung dieser Forderung hat man ein Rechtsgutachten des Völkerrechtlers Ralph Janik in Auftrag gegeben, das sich der Meinung der SPÖ anschließt.

EU-Staaten beschlossen 14. Sanktionspaket gegen Russland

Luxemburg - Die EU-Mitgliedsstaaten haben am Montag in Luxemburg ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschlossen, das seit zweieinhalb Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das EU-Beitrittswerberland Ukraine führt. Wie es in einer Erklärung des Rates der EU heißt, werden gegen weitere 116 Personen und Institutionen Strafmaßnahmen verhängt. Auch wird es in der Europäischen Union künftig verboten sein, russisches Flüssiggas für den Transport in Drittländer umzuladen.

Zweiter Prozess gegen Höcke wegen Nazi-Parole läuft

Halle - In Halle hat am Montag der zweite Prozess gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden und Fraktionschef Björn Höcke begonnen. Der Angeklagte wollte zum Auftakt der Verhandlung des Landgerichts Halle nicht gefilmt oder fotografiert werden. Höcke soll im Dezember 2023 im thüringischen Gera die verbotene Parole "Alles für Deutschland" angestimmt haben, indem er die ersten beiden Wörter aussprach und das Publikum der AfD-Veranstaltung animierte, den Spruch zu vervollständigen.

Anti-Terror-Einsatz in russischer Region Dagestan beendet

Machatschkala/Moskau - Die Behörden haben den nach einer Anschlagsserie verhängten Alarmzustand in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus aufgehoben. "Weil die Gefahr für Leib und Leben der Bürger gebannt ist, wurde gemäß dem Terrorbekämpfungsgesetz die Entscheidung getroffen, den Anti-Terror-Einsatz zu beenden", erklärte das Nationale Anti-Terror-Komitee am Montag. Laut Gouverneur Sergej Melikow wurden bei Konfrontationen mit den Attentätern über 15 Polizisten getötet.

Mehr E-Autos aus Europa würden 119.000 Jobs schaffen

Wien/Brüssel - Mehr Elektroautos "made in Europe" könnten europaweit 119.000 Jobs schaffen. Gleiches gilt für andere Schlüsseltechnologien der Energiewende: Das Zurückholen der Produktion von Photovoltaik-Modulen, Windturbinen, Batterien und Elektromotoren würde weitere 124.000 Arbeitsplätze generieren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU würde in Summe um 18,4 Mrd. Euro oder 0,13 Prozent steigen, errechneten Forscher des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

OeNB sieht steigende Kreditrisiken für Banken

Wien - Nach einem dank hoher Zinseinnahmen sehr erfolgreichen Jahr 2023 für die heimischen Banken sieht die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für heuer wieder steigende Kreditrisiken und damit erhöhten Druck auf die Profitabilität der Institute. Das sei zum einen geopolitischen Faktoren geschuldet, zum anderen aber auch einem Anstieg bei den Kreditausfällen durch Insolvenzen, höhere Refinanzierungskosten sowie eine schwächere Nachfrage nach Wohnkrediten.

Apple und Facebook-Mutter sprechen über KI-Kooperation

Menlo Park/Cupertino - Apple und der Facebook-Mutterkonzern Meta sollen über eine Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sprechen. Die US-Unternehmen diskutieren, Metas KI-Modell in Apples angekündigtes KI-System "Apple Intelligence" zu integrieren, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Apple hatte erst Mitte Juni die Zusammenarbeit mit dem KI-Pionier OpenAI angekündigt.

