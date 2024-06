Julian Assange hat Großbritannien verlassen

London - WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach Angaben der Enthüllungsplattform WikiLeaks frei. Assange habe das Hochsicherheitsgefängnis bei London, in dem er seit fünf Jahren inhaftiert war, und Großbritannien verlassen, erklärte die Enthüllungsplattform in der Nacht auf Dienstag. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass sich Assange laut Gerichtsdokumenten mit der US-Justiz auf ein Schuldbekenntnis geeinigt hat.

Komplexität statt Naivität: Neuer "Jedermann" wird "heutig"

Salzburg - Am 20. Juli hat Robert Carsens "Jedermann"-Neuinszenierung bei den Salzburger Festspielen Premiere. Seit 3. Juni wird geprobt. Nach den Aufregungen um die Ausladung des bisherigen Teams hat man sich voller Elan in die Arbeit gestürzt. Bei einem Interviewtermin in Salzburg machten "Jedermann" Philipp Hochmair und "Buhlschaft" Deleila Piasko klar, dass es ihnen um neue, zeitgemäße Sichtweisen geht: "Er wird nicht historisch angelegt sein, sondern heutig", versicherte Hochmair.

EU startet Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

Brüssel/Chisinau - Die EU startet am Dienstag offiziell die Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau. Bei der jeweils ersten sogenannten Beitrittskonferenz beider Länder in Luxemburg wird es wohl noch keine Verhandlungen im eigentlichen Sinne geben. Vielmehr soll den beiden Beitrittskandidaten der Verhandlungsrahmen, über den sich die EU-Staaten vergangene Woche geeinigt hatten, vorgestellt werden. Die Gespräche finden am Rande eines Treffens der EU-Europaminister in Luxemburg statt.

Macron warnt vor "Bürgerkrieg" in Frankreich

Paris - Weniger als eine Woche vor der Parlamentswahl hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut vor den Parteien am rechten und linken Rand gewarnt. Die politischen Programme des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) und der Linkspartei La France Insoumise (LFI) könnten zu einem "Bürgerkrieg" führen, sagte er Medienberichten zufolge im Podcast "Generation Do It Yourself", der Montagabend veröffentlicht wurde.

Ketchup - Intransparente Herkunft, viel Zucker und kaum bio

Wien - Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Österreich scheint ausbaufähig, wie der neue Marktcheck von Greenpeace zeigt. Zur Grillsaison nahm sich die NGO diesmal Ketchup vor und stieß bei der Erhebung in den Supermärkten vor allem auf Intransparenz, was die Herkunft der Hauptzutat "Tomate" betrifft. Die blieb bei rund 70 Prozent im Dunkeln, und bei Bekanntheit würden diese "oft aus trockenen Anbaugebieten im Süden" stammen, wo massive Bewässerung notwendig sei.

Schulversuche sollen wieder länger dauern dürfen

Wien - Schulversuche sollen künftig wieder länger dauern dürfen. Das sieht der Entwurf für eine Novelle des Schulorganisationsgesetzes (SchOG) vor, der derzeit in Begutachtung ist. Derzeit können oft keine neuen "Einsteigerklassen" eröffnet werden, bevor die ersten Schüler des Schulversuchs diesen auch abschließen, begründet das Bildungsministerium die geplante Änderungen. Die neuen "Einsteiger" könnten nämlich aufgrund der Befristung den Schulversuch gar nicht mehr beenden.

