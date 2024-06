Hitziges TV-Duell zwischen Biden und Trump

Atlanta/Washington - Gut vier Monate vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in einem ersten TV-Duell einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. In der auf 90 Minuten angelegten Debatte stritten sie am Donnerstag (Ortszeit) in Atlanta unter anderem über den Zustand der Wirtschaft, Abtreibung sowie die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Es war das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten seit Oktober 2020.

US-Kommentatoren entsetzt über Bidens Debatten-Leistung

Atlanta/Washington - US-Politkommentatoren haben sich in ersten Einschätzungen zur Debatten-Leistung von Präsident Joe Biden entsetzt geäußert. Beim Sender CNN warfen mehrere Experten dem 81-Jährigen unklare Aussagen und verwirrtes Verhalten vor. "Es wird Diskussionen darüber geben, ob er weitermachen wird", sagte David Axelrod, Chefstratege von Barack Obamas Präsidentschaftskampagnen, kurz nach dem Ende von Bidens Debatte mit Herausforderer Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Atlanta.

Iraner wählen einen neuen Präsidenten

Teheran - Knapp sechs Wochen nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz hat am Freitag die Wahl seines Nachfolgers begonnen. Innenminister Ahmad Vahidi erklärte in der Früh im Staatsfernsehen, die Wahllokale seien geöffnet. Die Abstimmung ist stark reglementiert, Kritiker wurden nicht zugelassen. Experten rechnen daher mit einer geringen Beteiligung der mehr als 61 Millionen Wahlberechtigten.

EU-Beitrittsverfahren mit Georgien "de facto" auf Eis gelegt

Brüssel - Wegen der Politik der Regierung wird das EU-Beitrittsverfahren Georgiens nach Angaben der EU-Staats- und Regierungschefs bis auf weiteres nicht fortgesetzt. In ihrer am Donnerstagabend verabschiedeten Gipfelerklärung zeigten sie sich "ernsthaft besorgt" über den Kurs der Regierung in Tiflis. Besonders mit ihrem Gesetz gegen "ausländische Einflussnahme" gefährde die Regierung in Tiflis "Georgiens Weg in die EU und bringt die Beitrittsverhandlungen de facto zum Stillstand".

Gericht berät über Rückholung von Salzburger IS-Anhängerin

Wien/Salzburg - Am Bundesverwaltungsgericht in Wien wird am Freitag über die Rückkehr der seit zehn Jahren in Syrien lebenden Salzburgerin Maria G. nach Österreich verhandelt. Die Frau verschwand Ende Juni 2014 als 17-Jährige aus ihrem Elternhaus, um sich laut Ansicht der Behörden dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen. Sie bekam zwei Söhne und lebt seit der Zerschlagung der Terrormiliz in kurdischen Internierungslagern. Das Außenministerium weigerte sich bisher aber, sie zurückzuholen.

Preise für Haushaltsenergie weiter gesunken

Wien - Im Mai sind die Preise für Haushaltsenergie bereits zum achten Mal in Folge zurückgegangen. Der Energiepreisindex (EPI) fiel gegenüber dem Vormonat April um 1,9 Prozent. Zum Vorjahresmonat betrug der Rückgang 5,9 Prozent. "Wir beobachten aktuell, dass die Entwicklungen der letzten Monate an den Großhandelsmärkten nun auch sukzessive bei den Haushalten ankommen", so Karina Knaus, Energiemarktexpertin bei der Österreichischen Energieagentur, laut Aussendung.

UNHCR rät von Abschiebungen nach Afghanistan ab

Wien/Genf - Seit der Machtübernahme durch die Taliban im Sommer 2021 rät das UNO-Flüchtlingshochkommissariat von Abschiebungen nach Afghanistan ab. Die Empfehlung sei weiterhin gültig, denn gerade in Sachen Menschenrechte habe sich die Lage deutlich verschlechtert, erinnert Leonard Zulu, UNHCR-Vertreter in Afghanistan, angesichts der aktuellen Abschiebe-Diskussion in Österreich und Deutschland. Die Zahl derer, die auf Hilfe angewiesen sind, sei in den letzten drei Jahren stark gestiegen.

Tausende protestierten in Frankreich gegen Rechtsruck

Paris - Drei Tage vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich haben tausende Menschen in mehreren Städten gegen einen möglichen Rechtsruck protestiert. In der Hauptstadt Paris gingen am Donnerstagabend mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Auch in Lille im Norden, Marseille im Süden und Rennes im Westen protestierten jeweils einige hundert Menschen. Bei der Wahl gilt die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) als klare Favoritin.

