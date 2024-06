Hitziges TV-Duell zwischen Biden und Trump

Atlanta/Washington - Ein ins Stocken geratender und sich verhaspelnder Joe Biden (81), ein energischer und konzentrierter Donald Trump (78): Im ersten TV-Präsidentschaftsduell des Wahljahres war nach Ansicht vieler Beobachter der voraussichtliche Herausforderer dem Amtsinhaber überlegen. Biden sparte in der Debatte in der Nacht auf Freitag zwar ebenso wie sein Kontrahent nicht mit harten Angriffen und nannte Trump einen "Versager" und notorischen Lügner, wirkte aber insgesamt nicht auf der Höhe.

US-Kommentatoren entsetzt über Bidens Debatten-Leistung

Atlanta/Washington - US-Politkommentatoren haben sich in ersten Einschätzungen zur Debatten-Leistung von Präsident Joe Biden entsetzt geäußert. Beim Sender CNN warfen mehrere Experten dem 81-Jährigen unklare Aussagen und verwirrtes Verhalten vor. "Es wird Diskussionen darüber geben, ob er weitermachen wird", sagte David Axelrod, Chefstratege von Barack Obamas Präsidentschaftskampagnen, kurz nach dem Ende von Bidens Debatte mit Herausforderer Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Atlanta.

Presserat rügt "Standard"-Artikel über Lena Schilling

Wien - Der Presserat rügt den "Standard" in Bezug auf seine Berichterstattung zu Lena Schilling. Darin ging es um Vorwürfe aus Schillings privatem wie politischem Umfeld, wonach die damalige grüne EU-Spitzenkandidatin schwerwiegende Gerüchte und Unwahrheiten verbreite. Die Causa war eines der dominierenden Themen im Wahlkampf. Das Selbstkontrollorgan ortet nun in zwei Punkten Verstöße gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse.

EU-Beitrittsverfahren mit Georgien "de facto" auf Eis gelegt

Brüssel - Wegen der Politik der Regierung wird das EU-Beitrittsverfahren Georgiens nach Angaben der EU-Staats- und Regierungschefs bis auf weiteres nicht fortgesetzt. In ihrer am Donnerstagabend verabschiedeten Gipfelerklärung zeigten sie sich "ernsthaft besorgt" über den Kurs der Regierung in Tiflis. Besonders mit ihrem Gesetz gegen "ausländische Einflussnahme" gefährde die Regierung in Tiflis "Georgiens Weg in die EU und bringt die Beitrittsverhandlungen de facto zum Stillstand".

Großaufgebot bei Suche nach Kind in Wien

Wien - Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist Donnerstagabend in Wien-Döbling mehr als vier Stunden lang nach einem zweijährigen Kind gesucht worden. Der Bub verschwand von einem Kinderspielplatz Am Himmel, einem beliebten Ausflugsziel im Bereich von Höhenstraße und Himmelstraße. Kurz vor Mitternacht kam dann die erlösende Nachricht: Der Zweijährige wurde wohlbehalten ganz in der Nähe entdeckt, so die Polizei am Freitag.

Schulen erhalten bei Polizei Ansprechpartner

Wien - Schulen bekommen künftig Ansprechpartner bei der Polizei. Diese müssen sie bei Suspendierungen oder Straftaten informieren, berichtete die Tageszeitung "Heute" am Freitag. Zwar hätten solche Vorfälle auch zuvor schon gemeldet werden müssen, nun soll aber jede Schule einen konkreten Ansprechpartner bekommen, der bei Bedarf auch an diese kommt, sagte ein Sprecher von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zur APA.

Millionenbetrug in Vorarlberg - WKStA übernimmt Fall

Bregenz/Feldkirch - Ein Jahr nach Publikwerden der Betrugsaffäre, in die unter anderen Mitarbeiter der Bauabteilung der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) und von Siemens verwickelt sind, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch die Ermittlungen nun an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abgegeben. Man gehe von einer Schadenssumme von über fünf Mio. Euro aus, damit sei automatisch die WKStA zuständig, so der Feldkircher Behördensprecher Heinz Rusch am Freitag.

Toter und Verletzte bei Flughafendach-Einsturz in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Nach heftigen Regenfällen sind am Freitag Teile eines Vordachs des Flughafens der indischen Hauptstadt Neu-Delhi eingestürzt. Dabei wurden laut örtlichen Medien eine Person getötet und sechs weitere verletzt. Demnach seien seit den Morgenstunden starke Monsunregenfälle und starke Winde über die Stadt gefegt, was zu dem Einsturz des Daches des Indira-Gandhi-Flughafens geführt habe. Die heftigen Regenfälle, die mehr als drei Stunden dauerten, überfluteten große Teile der Stadt.

