Angeklagte im Skandal um "Panama Papers" freigesprochen

Panama-Stadt - Acht Jahre nach der Enthüllung des weltweiten Finanzskandals der "Panama Papers" sind die 28 Angeklagten überraschend freigesprochen worden, darunter der deutschstämmige Anwalt Jürgen Mossack. Das teilte das Gericht in Panama-Stadt am Freitag (Ortszeit) mit. Zudem verfügte die zuständige Richterin Balo�sa Marqu�nez die Einstellung des Strafverfahrens gegen den inzwischen verstorbenen Ram�n Fonseca Mora.

Reformer führt bei iranischer Präsidentenwahl vor Hardliner

Teheran - Bei der iranischen Präsidentenwahl deutet sich Teilergebnissen zufolge ein knappes Rennen zwischen dem Reformer Massoud Pezeshkian und Hardliner Saeed Jalili an. Nach der Auszählung von rund 19 Millionen Stimmen kam Pezeshkian auf 43,5 Prozent, der Ex-Atomchefunterhändler Jalili auf 37,7 Prozent. Der amtierende Parlamentspräsident Mohammed Bagher Qalibaf folgte auf dem dritten Platz mit etwa 14 Prozent, wie der Leiter der Wahlbehörde am Samstag im Staatsfernsehen berichtete.

Mikl-Leitner will härtere Strafen für Integrationsunwillige

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ortet dringenden Handlungsbedarf, was mangelnden Respekt gegenüber Frauen und Gewalt an Schulen angeht. Die ÖVP-Politikerin pochte im APA-Interview auf härtere Strafen für Integrationsunwillige. Für die Nationalratswahl rechnet Mikl-Leitner mit einem Zweikampf zwischen ÖVP-Obmann Bundeskanzler Karl Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl. In puncto Bezahlkarte für Asylwerber plädiert sie für eine bundesweite Lösung.

Deutsche Polizei kollidiert mit Raser in Bregenz

Bregenz - Bei einer Kollision mit einem Autoraser in Bregenz ist in der Nacht auf Samstag ein deutscher Polizist verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Früh mitteilte, hatten zwei deutsche Polizeistreifen das Auto auf österreichisches Staatsgebiet verfolgt, nachdem sich dieses kurz nach 23.00 Uhr auf der Autobahn bei Sigmarszell (deutsches Bundesland Bayern) einer Kontrolle durch Flucht entzogen hatte. Bei der Kollision wurde auch der Lenker verletzt.

Russland: Fünf Tote bei ukrainischem Drohnenangriff

Kursk - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Kursk sind nach russischen Angaben fünf Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berief sich bei ihrer Meldung auf den Gouverneur der Region, Alexej Smirnow. "Zwei weitere Mitglieder der Familie befinden sich in einem ernsten Zustand", fügte er hinzu. Demnach war die Drohne in ein Haus in dem kleinen Dorf Gorodischtsche eingeschlagen.

Brunner will Familien und "Leistungsträger" entlasten

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will mit dem bei der Abschaffung der kalten Progression frei werdenden variablen Drittel der Mittel 2025 speziell "Leistungsträger" und Familien entlasten. Dabei geht es laut Finanzministerium um rund 650 Mio. Euro, hieß es in einer Aussendung. "Es zeigt sich wieder einmal, wie wichtig unser gewähltes Modell bei der Abschaffung kalten Progression ist, weil wir als Regierung damit gezielt Schwerpunkte setzen können", so Brunner.

AK will Ende unbezahlter Pflichtpraktika für Schüler

Wien - Alle Jugendliche an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) und die meisten an berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) müssen im Rahmen ihrer Ausbildung ein Pflichtpraktikum machen. Die Bedingungen sind dabei nicht immer fair, zeigt eine aktuelle Studie des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung (ÖIBF) für die Arbeiterkammer. Teilweise bekommen sie keine Verträge und kein Geld für ihre Arbeit. Die AK fordert nun "Schluss mit unbezahlten Praktika".

