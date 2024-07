US-Höchstgericht bescheinigt Trump teilweise Immunität

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat Donald Trump eine teilweise Immunität gegen strafrechtliche Verfolgung zuerkannt. Bezüglich ihrer Handlungen innerhalb ihres verfassungsmäßigen Aufgabenbereichs sei dieser Schutz für ehemalige Präsidenten zwar absolut, befanden die Richter des Supreme Court am Montag. Für sein Vorgehen in einem privaten Zusammenhang genieße ein ehemaliges Staatsoberhaupt jedoch keine Immunität.

ÖFB-Team winkt gegen die Türkei historischer Erfolg

Leipzig - Österreichs Fußball-Männer-Nationalteam kämpft am Dienstag (21.00 Uhr/live ServusTV) in Leipzig um den erstmaligen Einzug ins EM-Viertelfinale. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick geht nach dem Gruppensieg in einer ungewohnten Favoritenrolle ins Achtelfinal-Duell mit der Türkei. Gelingt der Einzug in die Runde der letzten acht, wartet im Berliner Olympiastadion der Sieger des Duells zwischen den Niederlanden und Rumänien auf die ÖFB-Auswahl.

Auto fuhr Fußgänger in Seoul an - neun Tote

Seoul - Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul zahlreiche Fußgänger mit seinem Fahrzeug erfasst und mehrere von ihnen tödlich verletzt. Es habe bei dem Unfall am Montagabend (Ortszeit) im Zentrum der Hauptstadt mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei.

Fenstersturz eines Buben in Oberösterreich - Lebensgefahr

Weyer - Ein Vierjähriger ist Montagmittag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus dem Fenster des zweiten Stockes auf den Asphalt gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind hatte mit dem sechsjährigen Bruder im Schlafzimmer gespielt. Als die Mutter auf das WC ging, kletterte der Bub wohl vom Bett auf die Fensterbank. Er dürfte sich an das Fliegengitter im geöffneten Fenster angelehnt haben. Es hielt jedoch nicht und er fiel rund neun Meter in die Tiefe, so die Polizei.

Niederländischer Regierungschef Schoof wird vereidigt

Den Haag - Mehr als sieben Monate nach dem Sieg der Rechtspopulisten bei der Parlamentswahl in den Niederlanden vereidigt König Willem-Alexander am Dienstag die neue Regierung. Nachfolger des langjährigen Ministerpräsidenten Mark Rutte wird der ehemalige Geheimdienstchef Dick Schoof, der mit seinem rechtskonservativen Kabinett unter anderem die "härteste" Asylpolitik aller Zeiten umsetzen will.

Dutzende Verletzte bei Turbulenzen - Notlandung in Brasilien

Brasilia/Madrid - Nach Turbulenzen mit mehreren Verletzten ist ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Spanien nach Uruguay am Montag in Brasilien notgelandet. Wie die spanische Fluggesellschaft Air Europa im Onlinedienst X mitteilte, landete die Maschine vom Typ Boeing 787-9 nach "schweren Turbulenzen" am Flughafen der nordostbrasilianischen Stadt Natal. Zwischen 25 und 30 Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden, verlautete aus dem uruguayischen Außenministerium. Die Zahl sei vorläufig.

Hurrikan der Stufe 4 traf in Karibik auf Land

Bridgetown/Miami (Florida) - Als Hurrikan der gefährlichen Kategorie 4 von 5 hat der Sturm "Beryl" die Insel Carriacou im Südosten der Karibik erreicht. Es handelt sich laut Experten um den frühesten je dokumentierten atlantischen Hurrikan der Kategorie 4 - der zuvor frühste war Hurrikan Dennis am 8. Juli 2005. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC war "Beryl" am Vormittag Ortszeit (17.00 MESZ) mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Compagnie erhebt Vorwürfe gegen Choreografin De Keersmaeker

Wien - Ab 15. Juli ist die belgische Starchoreografin Anne Teresa De Keersmaeker mit ihrem neuen Werk "Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione" beim Wiener ImPulsTanz-Festival zu Gast. Im Vorfeld sieht sich die 64-Jährige mit schweren Vorwürfen ihrer Compagnie Rosas konfrontiert, wie der "Kurier" am Montag in seiner Onlineausgabe berichtet. Im Fokus: Erzwungene Auftritte erkrankter Tänzerinnen und Tänzer, erniedrigende Kommentare und ein autoritärer Führungsstil.

