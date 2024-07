Orban schlägt in Kiew Waffenruhe vor

Kiew (Kyjiw) - Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer raschen Waffenruhe mit Russland aufgerufen. Ein solcher Schritt könne Friedensverhandlungen mit Moskau "beschleunigen", sagte Orban am Dienstag bei seinem ersten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew seit Kriegsbeginn vor mehr als zwei Jahren. Selenskyj hielt dem ungarischen Regierungschef entgegen, sein Land brauche einen "gerechten Frieden".

ÖVP lehnt Misstrauensantrag gegen Gewessler ab

Wien/Innsbruck - Die FPÖ wird mit ihrem Misstrauensantrag gegen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht durchkommen. Nicht nur die SPÖ als größte Oppositionsfraktion, sondern auch der große Koalitionspartner ÖVP wird trotz des Konflikts um das EU-Renaturierungsgesetz den Antrag im Nationalrat nicht unterstützen, teilte Klubobmann August Wöginger Dienstagabend mit. Die SPÖ zog jedenfalls eine vernichtende Regierungsbilanz. Die NEOS warnten vor dem Verteilen von "Wahlzuckerln".

100 Tote nach Massenpanik in Indien

Neu-Delhi - Bei einer Massenpanik während eines Hindu-Festes sind im Norden Indiens mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. "Ersten Informationen zufolge sind 107 Menschen gestorben", gab die Behördenvertreterin Chaitra V. aus der Stadt Aligarh im Bundesstaat Uttar Pradesh am Dienstag bekannt. "Die Teilnehmer waren dabei, den Veranstaltungsort zu verlassen, als ein Staubsturm ihre Sicht behinderte, was zu einem Gedränge und dem anschließenden tragischen Vorfall führte."

Verkündung von Strafmaß gegen Trump wird verschoben

New York/Washington - Im New Yorker Schweigegeldprozess gegen Donald Trump wird die Verkündung des Strafmaßes auf den 18. September verschoben. Die Verkündung werde auf den 18. September um 10.00 Uhr Ortszeit verschoben, "falls dies noch erforderlich ist", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Dokument von Richter Juan Merchan.

Erster Abgeordneter der US-Demokraten für Biden-Rückzug

Washington - In den USA hat ein erster Abgeordneter der Demokraten Präsident Joe Biden aufgefordert, sich aus dem Wahlkampf für seine Wiederwahl zurückzuziehen. "Er sollte die schmerzhafte und schwierige Entscheidung treffen, sich zurückzuziehen", teilte der langjährige texanische Kongressabgeordnete Lloyd Doggett am Dienstag in einer Erklärung mit. Doggett bezog sich auch auf den Auftritt des 81-Jährigen bei einer Fernsehdiskussion mit seinem Vorgänger und Herausforderer Donald Trump.

Trump-Verbündeter Giuliani verliert Anwaltszulassung

Washington - Der frühere Privatanwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, hat wegen wiederholter Falschbehauptungen über die von Trump verlorene Präsidentschaftswahl 2020 seine Zulassung als Anwalt verloren. Ein Berufungsgericht in New York bestätigte dies am Dienstag. Der frühere New Yorker Bürgermeister habe "mehrfach und vorsätzlich falsche Aussagen" gemacht und damit "die Integrität des Wahlprozesses dieses Landes grundlos angegriffen und untergraben".

Public Viewing am Rathausplatz bereits vor Anpfiff voll

Wien - Die Fanzonen am Wiener Rathausplatz sowie beim Hauptbahnhof haben am Dienstag bereits vor Anpfiff des EM-Matches der Österreicher gegen die Türkei um 21.00 Uhr ihre Besuchergrenzen erreicht. Der Zugang zum Public Viewing vor dem Rathaus ist seit 19.50 Uhr dicht, wie die Stadt Wien am Abend via Facebook mitteilte. Rund eine Stunde später empfahlen auch die ÖBB, nicht mehr zum Bahnhofsvorplatz zu kommen. Auch am Reumannplatz in Wien-Favoriten blieb die Lage zunächst ruhig.

Peter Pilz am kommenden Freitag in Wien vor dem Kadi

Wien - Am kommenden Freitag wird am Wiener Landesgericht gegen den früheren Nationalratsabgeordneten Peter Pilz wegen verbotener Veröffentlichung (Paragraf 301 StGB) und übler Nachrede verhandelt. Es geht um drei Anklagepunkte, inkriminiert sind Vorgänge aus den Jahren 2000, 2010 und 2018, als Pilz für die Grünen bzw. die Liste JETZT im Parlament saß. Für den Ex-Politiker und nunmehrigen Herausgeber des Online-Mediums zackzack.at sind die Vorwürfe haltlos.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red