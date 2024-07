Britische Parlamentswahl hat begonnen

London - In Großbritannien läuft die Parlamentswahl. Die Wahllokale haben um 7.00 Uhr (Ortszeit, 8.00 Uhr MESZ) geöffnet. Meinungsforscher erwarten einen haushohen Sieg der Labour-Partei, die bisher in der Opposition war. Deren Chef Keir Starmer dürfte damit den bisherigen Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street ablösen. Sunaks Konservative lagen zuletzt in Umfragen rund 20 Punkte hinter den Sozialdemokraten.

Investitionen in österreichische Start-ups brechen ein

Wien - Nicht zuletzt wegen einer schwächelnden Wirtschaft und gestiegenen Zinsen sind die goldenen Jahre für die heimische Start-up-Szene zumindest vorerst vorbei. Der Gesamtwert der Investitionen in österreichische Start-ups sank im ersten Halbjahr 2024 um knapp ein Fünftel auf 298 Mio. Euro, wie aus einem aktuellen Start-up-Barometer des Unternehmensberaters EY hervorgeht. Das sei das zweitniedrigste Volumen innerhalb eines Halbjahres seit 2020.

Hurrikan "Beryl" streift Jamaika

Kingston/Cancun - Nach seinem zerstörerischen Durchzug über mehrere kleinere Karibikinseln hat der schwere Hurrikan "Beryl" Jamaika erreicht. Das Sturmzentrum streifte am Mittwoch die Südküste des Landes mit rund drei Millionen Einwohnern, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde hat sich "Beryl" demnach inzwischen etwas abgeschwächt, bleibt aber ein Hurrikan der zweitstärksten Stufe 4.

Nationalrat setzt Jahresfinale mit Gesetzesreigen fort

Wien - Der Nationalrat setzt sein Jahresfinale am Donnerstag mit einem bunten Gesetzesreigen fort. Eine Tierschutzgesetz-Novelle verschärft vor allem die Regeln zur Qualzucht von Heimtieren. Beim Zivildienst wird eine Teilung der Dienstzeit ermöglicht, bei der Familienbeihilfe die Zuverdienstgrenze für Studierende angehoben. "Home Office" läuft künftig unter Telearbeit und der elektronische Impfpass geht in den Vollbetrieb.

Israel hat Hamas-Vorschlag für Geisel-Deal erhalten

Jerusalem - In den zähen Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen prüft Israel nach eigenen Angaben einen neuen Vorschlag der islamistischen Hamas. Die Vermittlerstaaten USA, Katar und Ägypten hätten dem israelischen Verhandlungsteam einen Kompromiss-Entwurf der Terrororganisation vorgelegt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Mittwoch mit. Israel werde den Vorschlag nun prüfen und den Vermittlern dann seine Antwort übermitteln.

Selenskyj appelliert nach tödlichen Angriffen an Verbündete

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die Verbündeten um mehr Flugabwehr-Systeme für sein Land. Er verwies dabei auf den jüngsten russischen Raketenangriff auf die Großstadt Dnipro, bei dem fünf Menschen getötet und über 50 weitere verletzt worden seien. Auch Wohngebäude und ein Krankenhaus sollen beschädigt worden sein.

Kind in Australien nach Krokodilangriff tot geborgen

Darwin - Ein seit Tagen im abgelegenen Norden Australiens vermisstes Kind ist tot. Polizeiangaben zufolge wurde die Zwölfjährige wie befürchtet Opfer eines Krokodilangriffs. Einsatzkräfte entdeckten in dem Gewässer, in dem das Mädchen am Dienstag zuletzt gesehen wurde, seine menschlichen Überreste, wie Polizeisprecherin Erica Gibson bestätigte. "Die Bergung ist erfolgt", sagte sie dem australischen Sender ABC. Der Fund sei "extrem grausam, traurig und niederschmetternd" gewesen.

Steuerstufen werden um knapp 4 Prozent angehoben

Wien - Die Steuerstufen werden für nächstes Jahr um knapp vier Prozent angehoben. Darauf hat sich die Regierung im Zusammenhang mit der Abschaffung der Kalten Progression geeinigt. Zudem steigt etwa das Kilometergeld, es wird für Pkw, Motorräder und Fahrräder einheitlich mit 50 Cent pro Kilometer festgesetzt.

