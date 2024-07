Keir Starmer ist neuer britischer Premierminister

London - Großbritannien steht nach einem Erdrutschsieg der Labour Party bei der Wahl vor einem Kurswechsel. "Es dürfte jedem klar sein, dass unser Land einen größeren Neustart braucht", sagte der neue Premierminister Keir Starmer am Freitag vor seinem Amtssitz in der Downing Street 10 in London. "Sie haben uns ein klares Mandat erteilt, und wir werden es nutzen, um Veränderungen herbeizuführen." Starmers konservativer Vorgänger Rishi Sunak will bald auch als Parteichef zurücktreten.

Orb�n bei Putin: "Nuancen" von Friedensvorschlägen

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n im Kreml empfangen. Bei den Gesprächen, die bereits im Vorfeld in der EU für Unruhe gesorgt haben, soll es um den Krieg in der Ukraine gehen. Putin erklärte Orb�n, er sei bereit, mit ihm über die "Nuancen" von Friedensvorschlägen zu diskutieren. Er wolle zudem in Erfahrung bringen, was die Position Orb�ns ist und wie er die Ansichten anderer europäischer Länder einschätze.

Nationalrat startete Abschied mit Fragestunde an den Kanzler

Wien - Der am Donnerstag im Nationalrat abgelehnte Misstrauensantrag der FPÖ gegen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat das Parlament auch tags darauf beschäftigt. Die Freiheitlichen sahen im Nein der ÖVP eine "Sternstunde der Unglaubwürdigkeit" der Volkspartei, die die blaue Abgeordnete Petra Steger als "Totengräber der Bauern" bezeichnete. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der zur "Fragestunde" zu Gast war, ortete in dem Antrag Aktionismus.

Prozess um Missbrauch einer Achtjährigen auf Donauinsel

Wien - Ein erschreckender Fall von Kindesmissbrauch ist am Freitag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 60-Jähriger wurde bei einer Strafdrohung von bis zu fünf Jahren wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen und Besitzes von Kindesmissbrauchsdarstellungen zu einer insgesamt vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte eine Achtjährige von einer Kinder-Gruppe weggelockt und in einem Gebüsch missbraucht, wobei er den Übergriff mit einer sogenannten Action Cam filmte.

Banküberfall in Innsbruck - Zwei Verdächtige festgenommen

Innsbruck - Ein maskierter und offenbar mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Täter hat Freitagvormittag eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen Innsbrucks überfallen. Dort raubte er Bargeld und flüchtete anschließend, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Gegen Mittag wurden dann zwei Verdächtige nahe des Tatorts angehalten bzw. festgenommen. Ein "Tatzusammenhang" werde geprüft, hieß es. Verletzt wurde niemand, der genaue Hergang des Überfalls blieb vorerst unklar.

Dörfel wird neuer oberösterreichischer Soziallandesrat

Linz - Christian Dörfel (ÖVP) wird neuer Sozial- und Integrationslandesrat in Oberösterreich. Er folgt im Oktober auf seinen Parteikollegen Wolfgang Hattmannsdorfer, der in die Bundeswirtschaftskammer wechselt. Dörfel ist derzeit noch Klubobmann der Schwarzen im Landtag, in dieser Funktion folgt ihm die Landtagsabgeordnete Margit Angerlehner nach. Die Rochade erfolgt im Landtag am 24. Oktober, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte.

Kreml-Kritiker Kara-Mursa in Gefängnis-Krankenhaus verlegt

Moskau - Der inhaftierte russische Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Mursa ist nach Angaben seiner Frau in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden. "Seinen Anwälten wurde der Zugang zu ihm verwehrt", schrieb Jewgenija Kara-Mursa am Freitag weiter in einem Online-Post. Sie wisse nicht, wie es ihrem Mann derzeit gehe. Die Angehörigen des Oppositionellen hatten zuvor bereits Sorgen angesichts seines Gesundheitszustands geäußert.

Tornado im Osten Chinas fordert Todesopfer

Peking - Bei einem Tornado im Osten Chinas hat es mindestens einen Toten und Dutzende Verletzte gegeben. Der Wirbelsturm traf nach Behördenangaben am Freitag den Landkreis Dongming, der gut 500 Kilometer südlich von Peking in der Provinz Shandong liegt. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, 79 weitere seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Die Rettungs- und Hilfseinsätze sowie die Aufräumarbeiten dauerten an.

