Entscheidende Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Paris - In Frankreich hat die mit Spannung erwartete zweite Runde der vorgezogenen Parlamentswahl begonnen, die den Weg zur ersten rechtspopulistischen Regierung seit Ende des Zweiten Weltkriegs ebnen könnte. Seit der Öffnung der Wahllokale Sonntag früh um 08.00 Uhr können die Französinnen und Franzosen ihre Stimme abgeben. Mit ersten Hochrechnungen wird am Abend gegen 20.00 Uhr gerechnet.

Unwetter forderte sechs Verletzte bei Linzer Straßenfest

Linz - Orkanartige Sturmböen und Starkregen haben Samstagabend die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. In Linz wurden sechs Personen bei einem Straßenfest von einem herabfallenden Ast verletzt. Insgesamt waren im Bundesland mehr als 2.500 Feuerwehrleute im Unwettereinsatz. Auf den Salzburger Seen kam es zu einigen Zwischenfällen mit Wassersportlern, die es nicht rechtzeitig ans Ufer geschafft hatten. Auch einige Veranstaltungen waren von den Unwettern betroffen.

EU-Außenbeauftragter rüffelt Orb�n nach weiterem Alleingang

Brüssel/Nikosia/Lefkosa - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orb�n sorgt weiter für Unruhe in der EU-Außenpolitik. Nach seiner umstrittenen Kreml-Visite hat er am Samstag auch an einem Gipfel der Organisation der Turkstaaten (OTS) im aserbaidschanischen Susa teilgenommen, bei dem auch die vom EU-Staat Zypern abtrünnige "Türkische Republik Nordzypern" vertreten war. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell distanzierte sich am Samstagabend von Orb�n, dessen Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat.

Tropensturm "Beryl" nähert sich der US-Küste

Corpus Christi - Der US-Bundesstaat Texas rüstet sich für die baldige Ankunft des Sturms "Beryl" - dann wieder als Hurrikan. In der Karibik hatte "Beryl" die höchste Hurrikan-Stärke - Kategorie 5 - erreicht, wurde während seines Zugs über Mexiko zu einem Tropensturm herabgestuft. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC lag die Windgeschwindigkeit bei 95 Kilometern pro Stunde, im Laufe des Sonntags dürfte "Beryl" über dem Golf von Mexiko wieder zum Hurrikan (mindestens 119 km/h) werden.

Ausschuss zu Vorwürfen gegen Kickl soll bald tagen

Wien - Nachdem die SPÖ Vorwürfe gegen FPÖ-Klubchef Herbert Kickl erhoben hat, wonach dieser gegen parlamentarische Transparenzregeln verstoßen haben soll, dürfte nun der Unvereinbarkeitsausschuss des Nationalrats bald zusammentreten. Kickl selbst könnte dort in einem so genannten Nachfrageverfahren zu Wort kommen. Dafür, dass der Ausschuss auch im Sommer tagen kann, hatte der Nationalrat am Freitag gesorgt.

Elf Tote bei Erdrutschen und Überschwemmungen in Nepal

Kathmandu - In Nepal sind nach sintflutartigen Regenfällen mindestens elf Menschen durch Erdrutsche und Sturzfluten ums Leben gekommen. Acht Menschen würden vermisst, teilte Polizeisprecher Dan Bahadur Karki am Sonntag mit. Weitere zwölf würden in Krankenhäusern behandelt. Autobahnen und Straßen seien blockiert worden. "Rettungskräfte versuchen, die Erdrutsche zu beseitigen und die Straßen wieder freizugeben", sagte Karki zu Reuters. Es werde schweres Gerät eingesetzt.

Anwälte für gerichtliche Aufbereitung von Handy-Daten

Wien - Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) schlägt in der Diskussion über eine Neuregelung der Sicherstellung von Datenträgern wie Handys die Aufbereitung von Daten durch ein Gericht vor. Nur so sei eine rechtsstaatliche saubere Lösung möglich, heißt es in der Stellungnahme des ÖRAK zum Gesetzesentwurf zur Änderung der Strafprozessordnung. Außerdem wollen die Anwälte die Möglichkeit zur Sicherstellung von Datenträgern auf schwerere Straftaten einschränken.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red