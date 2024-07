Hohe Beteiligung bei zweiter Runde der Frankreich-Wahl

Paris - Bei der Parlamentswahl in Frankreich hat sich am Nachmittag die höchste Wahlbeteiligung seit über vier Jahrzehnten abgezeichnet. Um 17.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei der zweiten Runde der Parlamentswahl bei 59,71 Prozent, wie das Innenministerium am Sonntag in Paris mitteilte. Dies ist die höchste Wahlbeteiligung seit der Parlamentswahl von 1981, die auf die Wahl des Sozialisten Fran�ois Mitterrand zum Präsidenten folgte.

Knill kritisiert Regierung und SPÖ, FPÖ fühlt sich bestätigt

Wien - Industriepräsident Georg Knill hat dem heimischen Standort mit einem Vierer und der türkis-grünen Regierung mit einem Dreier in der ORF-"Pressestunde" überschaubare Noten gegeben. Die nächste Regierung müsse die Wirtschaft wieder in den Mittelpunkt stellen. Die SPÖ habe "in Wirklichkeit ein Programm gegen die Marktwirtschaft", so Knill. Diese ortete darob bei der IV "Kaltherzigkeit gegenüber arbeitenden Menschen", während sich die FPÖ in Knill-Aussagen bestätigt sah.

Hamas will auch ohne "dauerhafte Waffenruhe" verhandeln

Gaza - Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas ist laut einem ranghohen Vertreter dazu bereit, ohne eine "vollständige und dauerhafte Waffenruhe" über die Freilassung von Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen zu verhandeln. Der ranghohe Vertreter sagte am Sonntag, die Forderung der Hamas, dass Israel "einer vollständigen und dauerhaften Waffenruhe" zustimmen müsse, um Gespräche über einen Austausch von Geiseln gegen Häftlinge zu beginnen, sei "überholt".

Protest mit Wasserspritzen gegen Touristen in Barcelona

Barcelona - Der Unmut in Spanien über die negativen Folgen des Massentourismus nimmt immer mehr zu. In der Mittelmeermetropole Barcelona forderten nach Behördenangaben bei der zweiten Demonstration dieser Art rund 2.800 Menschen angesichts immer höherer Wohn- und Lebenshaltungskosten Beschränkungen für die Tourismusbranche, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete. Gäste von Restaurants, die vor allem bei Urlaubern beliebt sind, wurden mit Wasserspritzen attackiert.

Zehn Tote bei Brand in Altersheim in Uruguay

Montevideo - Bei einem Brand in einem Altersheim in Uruguay sind nach Medienberichten zehn Menschen ums Leben gekommen. Es handelte sich bei den Toten um Bewohner der Einrichtung in der Stadt Treinta y Tres, wie örtliche Medien unter Berufung auf das Innenministerium des südamerikanischen Landes und die Feuerwehr berichten. Eine 20 Jahre alte Mitarbeiterin des Heims konnte sich unverletzt durch eine Garage retten.

Explosionen in russischem Gebiet nach ukrainischem Angriff

Woronesch - Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach Angaben russischer Behörden im Gebiet Woronesch mehrere Explosionen ausgelöst. Der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, teilte mit, dass Objekte mit explosivem Material begonnen hätten zu detonieren. Details nannte er nicht. Unterdessen ist am Sonntag laut Angaben aus Moskau das Dorf Tschigari unter russische Kontrolle gebracht worden. Am Samstag eroberten russische Einheiten bereits das nahe Donezk gelegene Dorf Sokil.

Elefant in Panik verletzte in Sri Lanka 13 Menschen

Colombo - Ein in Panik geratener Elefant hat bei einer religiösen Zeremonie in Sri Lanka 13 Menschen verletzt. Wie die Polizei des Inselstaates im Indischen Ozean am Sonntag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Vortag in Kataragama, rund 280 Kilometer südlich der Hauptstadt Colombo. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie ein Pfleger den offenbar sehr aufgeregten Prozessions-Elefanten am Schwanz zieht, um ihn unter Kontrolle zu behalten.

