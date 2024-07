Klimaministerium lässt Gasvertrag mit Gazprom prüfen

Wien/Moskau - Das Klimaministerium hat eine Kommission eingesetzt, die den Gasliefervertrag zwischen der russischen Gazprom und dem heimischen Energiekonzern OMV prüfen soll. Dazu sollen einzelne Mitglieder auch Einblick in den Vertrag bekommen, dessen Inhalt bisher nur die OMV selbst kannte. "Die Vertragsverlängerung 2018 war ein Fehler", sagte Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Unterschriftensammeln für die NR-Wahl hat begonnen

Wien - Am Dienstag hat das Unterschriftensammeln für die Nationalratswahl am 29. September begonnen. Kandidaturwillige Parteien oder Gruppierungen, die nicht mit der Unterstützung von drei Nationalratsabgeordneten rechnen können, müssen ab diesem "Stichtag" Unterstützungserklärungen sammeln. Die besten Chancen werden der KPÖ und der Bierpartei zugerechnet. Bierparteichef Dominik Wlazny gab sich am Dienstag zuversichtlich, die nötigen 2.600 schnell beisammen zu haben.

Auftakt zum NATO-Gipfel in Washington

Washington/Brüssel - Mit Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum der NATO beginnt am Dienstag ein dreitägiger Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Washington. Bei dem Spitzentreffen in der US-Hauptstadt wollen die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten über den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung sowie weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Zudem soll es Gespräche über den weiteren Umgang mit China und mehr Zusammenarbeit der NATO mit Partnern im Indopazifik-Raum geben.

ÖOC-Team für Sommerspiele in Paris umfasst 80 Athleten

Wien - Österreichs Team bei den Olympischen Spielen von 26. Juli bis 11. August in Paris umfasst vorerst 80 Aktive. Die 43 Sportler und 37 Sportlerinnen kommen aus 18 der 32 Sportarten, die in Frankreich 329 Medaillenentscheidungen austragen. Es ist die größte ÖOC-Abordnung bei Sommerspielen seit den 94 Teilnehmern von Sydney 2000. Ein 81. könnte laut Österreichs Chef de Mission Christoph Sieber in den nächsten Tagen mit Badmintonspieler Collins Valentine Filimon noch dazukommen.

Ermittlungen gegen Le Pen wegen Wahlkampffinanzierung

Paris - Die französische Justiz hat Vorermittlungen gegen die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wegen mutmaßlich illegaler Finanzierung ihres Präsidentschaftswahlkampfs 2022 aufgenommen. Dabei gehe es unter anderem um einen Wahlkampfkredit und die Veruntreuung von Geldern, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Paris mit. Die Ermittlungen seien nach einem Hinweis der Kommission für Wahlkampfkonten am 2. Juli aufgenommen worden.

Spanischer Tourist in Südafrika von Elefant getötet

Johannesburg - In einem Nationalpark in Südafrika ist ein Tourist aus Spanien von einem Elefanten getötet worden. Wie die Polizei und die Nationalpark-Behörde am Dienstag mitteilten, war der 43-jährige Mann im Pilanesberg-Nationalpark nordwestlich von Johannesburg aus seinem Auto gestiegen, um Elefanten zu fotografieren. Einer der Elefanten attackierte den Mann und trampelte ihn zu Tode.

UNO: Kinderspital von russischer Rakete getroffen

Kiew (Kyjiw)/Washington - Das Kinderkrankenhaus in Kiew ist nach vorläufigen Untersuchungen des UNO-Menschenrechtsbüros von einer russischen Kh-101 Rakete direkt getroffen worden. Zu diesem Schluss kommen Experten, die Videoaufnahmen ausgewertet und die Schäden vor Ort direkt untersucht haben, wie Danielle Bell, die Leiterin der UNO-Beobachtermission für Menschenrechte in der Ukraine, sagte. Sie nennt dies "einen der ungeheuerlichsten Angriffe, die wir seit Beginn der Invasion erlebt haben".

Mehrere Tote bei Tropensturm "Beryl" in Texas

Houston (Texas) - Der Wirbelsturm "Beryl" hat im Süden der USA mehrere Menschen in den Tod gerissen. Im Bundesstaat Texas seien mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, etwa durch umstürzende Bäume, berichteten die Zeitung "Houston Chronicle" und der Sender CNN unter Berufung auf Behördenangaben. Unter den Toten sei auch ein Polizist in der Metropole Houston, der auf dem Weg zur Arbeit in seinem Auto ertrunken sei, teilte Bürgermeister John Whitmire auf einer Pressekonferenz mit.

