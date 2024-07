Indiens Premier Modi begann offiziell seinen Wien-Besuch

Wien - Der indische Premierminister Narendra Modi ist am Mittwochvormittag mit militärischen Ehren auf dem Ballhausplatz in Wien willkommen geheißen worden. Damit begann auch offiziell sein Österreich-Besuch. Nach der Begrüßung zogen sich Modi und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch zurück. Es ist die erste Visite eines indischen Regierungschefs seit 41 Jahren.

Deutlich mehr Unfälle mit Personenschaden bei Hitze

Wien - An Hitzetagen ist das Risiko eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden deutlich höher als an Tagen mit Temperaturen unter 30 Grad. Das ergab eine am Mittwoch publizierte Untersuchung der Statistik Austria, welche die Unfallstatistiken des Vorjahres mit Daten der Geosphere Austria abgeglichen hat. Demnach haben sich an Tagen mit mehr als 30 Grad Celsius um durchschnittlich 15 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereignet als an Tagen mit Werten unter 30 Grad.

Tote bei russischem Raketenangriff auf Odessa

Odessa - Die Ukraine hat einen russischen Raketenangriff auf die Region Odessa im Süden des Landes gemeldet. In der Nacht hätten die russischen Truppen fünf Raketen und zwanzig Drohnen abgefeuert, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Ein Ziel sei Hafeninfrastruktur gewesen. Zwei Menschen wurden laut dem Gouverneur getötet. Es seien Lagerhäuser, Lastwägen und ein ziviles Schiff beschädigt worden. Die Häfen Odessas sind wichtig für den Getreideexport der Ukraine.

Schallenberg gegen Boykott von ungarischem EU-Ratsvorsitz

Wien/Brüssel - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich gegen einen Boykott des ungarischen EU-Ratsvorsitzes aus Protest gegen die Soloaktionen von Ministerpräsident Viktor Orb�n ausgesprochen. "Ich glaube, dass wir professionell zusammenarbeiten werden", sagte Schallenberg am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. Orb�n werde sich für seine ohne EU-Mandat erfolgten Reisen "erklären" müssen, betonte der Minister. "Wir sollten klare Linien ziehen, aber auch die Kirche im Dorf lassen."

"Europa ist zurück": Ariane 6 flog erfolgreich ins All

Kourou/Wien/Paris - Die Spitzen der europäischen Raumfahrt feiern es als einen "unglaublichen Erfolg": Erstmals ist die europäische Rakete Ariane 6 in den Weltraum gestartet und holt Europas Raumfahrt damit aus der Krise ihres Trägerraketensektors. Die Rakete startete am Dienstag gegen 21.00 Uhr (MESZ) am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana unter den gebannten Blicken zahlreicher Beteiligter und Raumfahrtbegeisterter.

Finanzvermögen in Österreich weiter ungleich verteilt

Wien - In Österreich besitzen rund 400 superreiche Menschen mit insgesamt 350 Mrd. US-Dollar (323 Mrd. Euro) mehr als ein Drittel des gesamten Finanzvermögens. Gewachsen ist im Vorjahr die Zahl der Dollarmillionäre in Österreich: Über 50.000 Menschen halten derzeit mehr als eine Million US-Dollar Finanzvermögen, heißt es in der heurigen Ausgabe des Global Wealth Report der Boston Consulting Group (BCG).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red