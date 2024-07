Österreich und Indien für Ukraine-Friedensprozess

Wien - Beim Besuch des indischen Premiers Narendra Modi am Mittwoch in Wien haben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und sein Gast Indien und Österreich als "Brückenbauer" auf dem Weg zu einer Beendigung von Russlands Ukraine-Krieg positioniert. Er habe gemeinsam mit Modi Möglichkeiten ausgelotet, einen Prozess hin zu einem "umfassenden", fairen" und "dauerhaften Frieden im Einklang mit der UNO-Charta" in Gang zu bringen, sagte Nehammer nach dem Arbeitsgespräch mit Modi.

Tote bei russischem Raketenangriff auf Odessa

Odessa - Die Ukraine hat nach einem russischen Raketenangriff auf die Region Odessa im Süden des Landes zwei Tote gemeldet. In der Nacht hätten die russischen Truppen fünf Raketen und zwanzig Drohnen abgefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Ein Ziel sei die Hafeninfrastruktur gewesen. Noch in diesem Sommer sollen die von ausländischen Partnern versprochenen F-16-Kampfjets in der Ukraine zum Einsatz kommen, hieß es beim NATO-Gipfel in Washington.

Ukraine auf "unumkehrbaren Weg" zu NATO-Mitgliedschaft

Washington - Die NATO-Länder haben sich bei ihrem Gipfel in Washington auf eine stärkere Formulierung zu einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine geeinigt. Nach Diplomatenangaben vom Mittwoch sehen die Verbündeten die Ukraine nun auf einem "unumkehrbaren Weg zur vollständigen Euro-Atlantischen Integration, einschließlich der NATO-Mitgliedschaft". Der finnische Präsident Alexander Stubb begrüßte die Einigung auf den neuen Text, für den vor allem die Osteuropäer im Bündnis geworben hatten.

Hitzewelle ist da und bleibt vorerst

Wien - Die angekündigte extreme Hitzewelle mit Höchstwerten deutlich jenseits der 30 Grad in Teilen Österreichs ist angekommen. In Wien wurden an der Messstation Hohe Warte am Mittwoch bereits um 11.00 Uhr 32,3 Grad gemessen, auch in Eisenstadt, St. Pölten und Graz war der "30er" schon am Vormittag geknackt. Im Tagesverlauf waren von Geosphere Austria regional bis zu 36 Grad vorhergesagt. So geht es vorerst weiter, jedoch mit Gewittergefahr und am Wochenende nur mehr bis zu 32 Grad.

Mutter und Töchter in London getötet

London - Nach einem mutmaßlichem Armbrust-Angriff, bei dem drei Frauen getötet wurden, hat die britische Polizei einen 26-jährigen Verdächtigen zur Fahndung ausgeschrieben. Nach dem Mann aus Nordlondon werde mit bewaffneten Polizeieinheiten und Spezialkräften gesucht, sagte Jon Simpson von der Polizei der Grafschaft Hertfordshire am Mittwoch. Bei den Getöteten handelt es sich nach Angaben der BBC um die Frau und die beiden Töchter des BBC-Moderators John Hunt.

VfGH erlaubt Abschiebung nach Afghanistan

Wien - Abschiebungen nach Afghanistan sind grundsätzlich wieder möglich. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in einem aktuellen Fall beschieden, über den zunächst "Presse" und "Standard" berichteten. Demnach wurde die Beschwerde eines Mannes im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass sich die Sicherheitslage seit Machtübernahme der radikalislamischen Taliban verbessert habe und der Mann über ein solides wirtschaftliches Umfeld verfügt.

Viele Tote bei Kämpfen und Angriffen im Gazastreifen

Jerusalem - Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge weiter gegen Ziele im Gazastreifen vor. Am Dienstag hätten Truppen Dutzende Terroristen in einem Viertel der Stadt Gaza im Norden des Gebiets getötet, teilte das Militär mit. In Shejaiya hätten die Einsatzkräfte zudem unterirdische Tunnelrouten zerstört. Im Zentrum des Küstenstreifens seien mehrere Hamas-Mitglieder angegriffen und getötet worden. Auch in der Stadt Rafah im Süden des Gebiets dauere der Einsatz der Armee an.

Lkw gegen Kirche in NÖ: Untersuchungshaft verhängt

Brunn am Gebirge/Wiener Neustadt - Über den 32-Jährigen, der offenbar religiös motiviert mit einem Lkw gegen das Gebäude einer Pfingstkirche in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gefahren ist, hat das Landesgericht Wiener Neustadt am Mittwoch U-Haft verhängt. Die Befristung läuft vorerst bis 24. Juli. Als Haftgrund gilt Tatbegehungsgefahr, teilte Sprecherin Birgit Borns mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Nötigung, schwerer Sachbeschädigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Wiener Börse mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel befestigt beendet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,45 Prozent auf 3.666,66 Einheiten. Am Dienstag hatte er noch starke 1,55 Prozent an Wert eingebüßt. Bei den europäischen Leitbörsen wurde nach den deutlichen Vortagesabschlägen ebenfalls eine Erholungsbewegung absolviert. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene zudem eine sehr dünne Meldungslage vor. Die Agrana-Aktie wurde ex-Dividende gehandelt.

