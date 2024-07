Ukraine auf "unumkehrbaren Weg" zu NATO-Mitgliedschaft

Washington - Die NATO-Länder haben sich bei ihrem Gipfel in Washington auf eine stärkere Formulierung zu einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine geeinigt. Nach Diplomatenangaben vom Mittwoch sehen die Verbündeten die Ukraine nun auf einem "unumkehrbaren Weg zur vollständigen Euro-Atlantischen Integration, einschließlich der NATO-Mitgliedschaft". Der finnische Präsident Alexander Stubb begrüßte die Einigung auf den neuen Text, für den vor allem die Osteuropäer im Bündnis geworben hatten.

Österreich und Indien für Ukraine-Friedensprozess

Wien - Beim Besuch des indischen Premiers Narendra Modi am Mittwoch in Wien haben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und sein Gast Indien und Österreich als "Brückenbauer" auf dem Weg zu einer Beendigung von Russlands Ukraine-Krieg positioniert. Er habe gemeinsam mit Modi Möglichkeiten ausgelotet, einen Prozess hin zu einem "umfassenden", fairen" und "dauerhaften Frieden im Einklang mit der UNO-Charta" in Gang zu bringen, sagte Nehammer nach dem Arbeitsgespräch mit Modi.

Tote bei russischem Raketenangriff auf Odessa

Odessa - Die Ukraine hat nach einem russischen Raketenangriff auf die Region Odessa im Süden des Landes zwei Tote gemeldet. In der Nacht hätten die russischen Truppen fünf Raketen und zwanzig Drohnen abgefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Ein Ziel sei die Hafeninfrastruktur gewesen. Noch in diesem Sommer sollen die von ausländischen Partnern versprochenen F-16-Kampfjets in der Ukraine zum Einsatz kommen, hieß es beim NATO-Gipfel in Washington.

Hitzewelle ist da und bleibt vorerst

Wien - Die angekündigte extreme Hitzewelle mit Höchstwerten deutlich jenseits der 30 Grad in Teilen Österreichs ist angekommen. In Wien wurden an der Messstation Hohe Warte am Mittwoch bereits um 11.00 Uhr 32,3 Grad gemessen, auch in Eisenstadt, St. Pölten und Graz war der "30er" schon am Vormittag geknackt. Im Tagesverlauf waren von Geosphere Austria regional bis zu 36 Grad vorhergesagt. So geht es vorerst weiter, jedoch mit Gewittergefahr und am Wochenende nur mehr bis zu 32 Grad.

Signa Holding - Sonderverwalter klagt Abschlussprüfer BDO

Wien - Der Wiener Anwalt Raoul Wagner hat als vom Handelsgericht eingesetzter besonderer Verwalter im Konkursverfahren der Signa Holding eine Klage gegen den Signa-Abschlussprüfer BDO eingebracht, schreibt der "Kurier" (online). Im Kern geht es laut Bericht darum, dass der Abschlussprüfer der Signa Holding die angeblich verbotene Einlagenrückgewähr bei der Signa Holding in den Jahren 2021 und 2022 nicht beanstandet hat. Demnach soll die BDO die Bilanzen nicht korrekt geprüft haben.

VfGH erlaubt Abschiebung nach Afghanistan

Wien - Abschiebungen nach Afghanistan sind grundsätzlich wieder möglich. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in einem aktuellen Fall beschieden, über den zunächst "Presse" und "Standard" berichteten. Demnach wurde die Beschwerde eines Mannes im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass sich die Sicherheitslage seit Machtübernahme der radikalislamischen Taliban verbessert habe und der Mann über ein solides wirtschaftliches Umfeld verfügt.

AfD bildet dritte europaskeptische Fraktion im EU-Parlament

Berlin/Brüssel - In Brüssel hat sich eine neue Rechtsaußenfraktion unter Führung der deutschen AfD gegründet. Wie der Sprecher von Parteichefin Alice Weidel mitteilte, setzt sich die Fraktion "Europa Souveräner Nationen" zunächst aus 25 Abgeordneten aus insgesamt acht Ländern zusammen, 14 davon von der AfD. An der Fraktionsspitze stehen der Thüringer AfD-Abgeordnete Ren� Aust und Stanislaw Tyszka von der polnischen Konfederacja, die mit drei Abgeordneten in dem Bündnis vertreten ist.

Baldwin handelte laut Anklage in "Rust"-Prozess fahrlässig

Santa Fe (New Mexico) - Im Beisein eines sichtlich angespannten Alec Baldwin sind die Eröffnungsplädoyers im Prozess gegen den Hollywoodstar wegen eines Todesschusses bei Dreharbeiten zum Western "Rust" gestartet. "Die Beweise werden zeigen, dass derjenige, der mit einer echten Waffe gespielt und die Grundregeln der Waffensicherheit verletzt hat, der Angeklagte Alexander Baldwin ist", sagte Staatsanwältin Erlinda Johnson in dem Gericht in Santa Fe. Er sei deshalb der fahrlässigen Tötung schuldig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red