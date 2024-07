EuGH: Wolf darf in Österreich aktuell nicht gejagt werden

EU-weit/Brüssel/Luxemburg - Der Wolf darf in Österreich weiterhin nicht gejagt werden. So urteilte am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) nach einem beeinspruchten Tiroler Fall. "Eine Ausnahme von diesem Verbot zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden kann nur gewährt werden, wenn sich die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, was in Österreich nicht der Fall ist", heißt es. In Tirol sah man "keine unmittelbaren Auswirkungen", man werde weiter Problemwölfe abschießen.

NATO gibt 40 Milliarden Euro für Kiew und kritisiert Peking

Brüssel/Washington - Die NATO hat bei ihrem Gipfeltreffen in Washington Militärhilfen von 40 Milliarden Euro für die Ukraine beschlossen. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem "bedeutenden" Hilfspaket. Zum Abschluss des Gipfels tagen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Danach will US-Präsident Joe Biden als Gipfelgastgeber vor die Presse treten. Scharfe Kritik übten die Verbündeten an China.

Feuer in Kathedrale in Rouen in Frankreich unter Kontrolle

Rouen - Das Feuer im großen Turm der Kathedrale der französischen Großstadt Rouen ist unter Kontrolle . Nach Angaben der Feuerwehr wurden die in 120 Metern Höhe ausgebrochenen Flammen erstickt. Arbeiter hatten den Brand während Bauarbeiten entdeckt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Löschfahrzeugen und Dutzenden Wehrmännern an, die über eine riesige Leiter an den Turm gelangten. Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar.

Streit um Bezahlsystem: Apple entgeht EU-Wettbewerbsstrafe

Brüssel/Cupertino - Der US-Technologieriese Apple entgeht im Streit mit der EU-Kommission einer hohen Wettbewerbsstrafe. Die EU-Wettbewerbshüter akzeptieren Zugeständnisse des US-Unternehmens und legen damit einen seit Jahren andauernden Disput um das Bezahlsystem Apple Pay bei, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Der iPhone-Konzern sichert anderen Entwicklern von mobilen Geldbörsen und Bezahldiensten kostenlosen Zugang zum NFC-Chip seiner Geräte fürs kontaktlose Zahlen zu.

Neue Gewaltschutz-Plattform soll Angebote vernetzen

Wien - Die Unterstützung von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, soll intensiviert werden. Frauenministerin Susanne Raab und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) präsentierten dazu am Donnerstag gemeinsam mit Vertreterinnen von Beratungseinrichtungen eine neue Gewaltschutzstrategie samt einer Stelle zur Koordinierung der Hilfsangebote. Die "Nationale Plattform gegen Gewalt an Frauen" wurde im Frauenministerium eingerichtet.

Terror-Verdächtiger vor Abschiebung tot aufgefunden

Wien/Köln - Ein im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen gegen den Stephansdom ins Visier der Wiener Strafverfolgungsbehörden geratener Mann ist wenige Stunden vor seiner geplanten Abschiebung nach Dagestan tot in seiner Zelle in einem Polizeianhaltezentrum (PAZ) aufgefunden worden. Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigte am Donnerstagnachmittag der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe). Die Behörden gehen demnach von einem Suizid aus.

Karner will Abschiebungen nach Afghanistan vorantreiben

Wien/Kabul - Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Abschiebungen nach Afghanistan rechtlich wieder zu ermöglichen, will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Gesprächen mit anderen EU-Ländern ausloten, wie deren Umsetzung funktionieren kann. Zusätzlich habe er das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) beauftragt, weitere Fälle aus Afghanistan zu überprüfen, sagte er am Donnerstag in einer Stellungnahme für die APA.

Strategie für klimaneutrales Gesundheitswesen erarbeitet

Wien - Die Strategie für ein klimaneutrales Gesundheitswesen ist fertig ausgearbeitet und soll mithelfen, das Ziel der Bundesregierung der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Gesundheitseinrichtungen sollen Energie sparen, Gebäude klimafit machen sowie nachhaltiger mit Arzneien und Medizinprodukten umgehen, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag bei der Präsentation des Strategiepapiers. Bis 2030 stehen dafür 400 Millionen Euro zur Verfügung.

Wiener Börse mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nach den international mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen klar im Plus präsentiert. Der ATX verbesserte sich um 0,33 Prozent auf 3.679 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen wurden die Zuwächse nach den US-Daten etwas deutlicher ausgeweitet. In den USA sind die Verbraucherpreise im Juni zum Vorjahresmonat geringer als erwartet angewachsen und schürten damit Hoffnungen auf eine näher rückende US-Leitzinssenkung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red