EuGH: Wolf darf in Österreich aktuell nicht gejagt werden

EU-weit/Brüssel/Luxemburg - Der Wolf darf in Österreich weiterhin nicht gejagt werden. So urteilte am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) nach einem beeinspruchten Tiroler Fall. "Eine Ausnahme von diesem Verbot zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden kann nur gewährt werden, wenn sich die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, was in Österreich nicht der Fall ist", heißt es. In Tirol sah man "keine unmittelbaren Auswirkungen", man werde weiter Problemwölfe abschießen.

Feuer in Kathedrale in Rouen in Frankreich unter Kontrolle

Rouen - Das Feuer im großen Turm der Kathedrale der französischen Großstadt Rouen ist unter Kontrolle . Nach Angaben der Feuerwehr wurden die in 120 Metern Höhe ausgebrochenen Flammen erstickt. Arbeiter hatten den Brand während Bauarbeiten entdeckt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Löschfahrzeugen und Dutzenden Wehrmännern an, die über eine riesige Leiter an den Turm gelangten. Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar.

Streit um Bezahlsystem: Apple entgeht EU-Wettbewerbsstrafe

Brüssel/Cupertino - Der US-Technologieriese Apple entgeht im Streit mit der EU-Kommission einer hohen Wettbewerbsstrafe. Die EU-Wettbewerbshüter akzeptieren Zugeständnisse des US-Unternehmens und legen damit einen seit Jahren andauernden Disput um das Bezahlsystem Apple Pay bei, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Der iPhone-Konzern sichert anderen Entwicklern von mobilen Geldbörsen und Bezahldiensten kostenlosen Zugang zum NFC-Chip seiner Geräte fürs kontaktlose Zahlen zu.

Nehammer sieht kein Budget-Problem

Dornbirn - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist optimistisch, dass der Druck auf das Bundesbudget abnehmen wird. "Wir haben viereinhalb Jahre Krisenbewältigung hinter uns, das hat viel Geld gekostet", sagte Nehammer am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Dornbirn. Es habe viele "Notwendigkeiten" gegeben, die so nun aber nicht mehr gegeben seien. "Mit einem vernünftigen Wirtschaftswachstum und einem vernünftigen Budgetplan haben wir die Möglichkeit zu konsolidieren", sagte Nehammer.

Karner will Abschiebungen nach Afghanistan vorantreiben

Wien/Kabul - Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Abschiebungen nach Afghanistan rechtlich wieder zu ermöglichen, will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Gesprächen mit anderen EU-Ländern ausloten, wie deren Umsetzung funktionieren kann. Zusätzlich habe er das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) beauftragt, weitere Fälle aus Afghanistan zu überprüfen, sagte er am Donnerstag in einer Stellungnahme für die APA.

Terror-Verdächtiger vor Abschiebung tot aufgefunden

Wien/Köln - Ein im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen gegen den Stephansdom ins Visier der Wiener Strafverfolgungsbehörden geratener Mann ist wenige Stunden vor seiner geplanten Abschiebung nach Dagestan tot in seiner Zelle in einem Polizeianhaltezentrum (PAZ) aufgefunden worden. Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigte am Donnerstagnachmittag der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe). Die Behörden gehen demnach von einem Suizid aus.

Neue Explosion auf Stromboli

Rom - Auf der Vulkaninsel Stromboli ist am Donnerstagnachmittag vom Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine neue starke Explosion mit der Emission von Lava registriert worden. Über der Insel stieg, wie schon in den vergangenen Tagen, eine sehr hohe Aschewolke auf. Die Asche verdunkelte den Himmel, wie auf Videos zu sehen ist. Einwohner und Touristen beobachteten das Rollen glühender Lavabrocken, die beim Sturz ins Meer zusätzlich Dampfwolken bildeten.

