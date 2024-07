Zwei Tote nach Schüssen in Anwaltskanzlei in Graz

Graz - In der Grazer Innenstadt hat Freitagmittag ein Mann (29) eine Frau (23) im Bereich einer Anwaltskanzlei mit einem Gewehr erschossen. Der mutmaßliche Täter beging anschließend Suizid, teilte die Polizei mit. Weitere Personen waren nicht involviert. Unbestätigten Medienberichten zufolge dürften sich die Frau und der Mann - bei beiden handelt es sich um österreichische Staatsbürger - gekannt haben. Weitere Details zu Motiv und Hintergründen lagen am Freitag vorerst nicht vor.

Scholz zu US-Raketen: Es geht darum, Krieg zu verhindern

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Befürchtungen zurückgewiesen, die geplante Stationierung von weitreichenden US-Raketen in Deutschland könnte zu einer Eskalation mit Russland führen. Die Waffen mit einer Reichweite bis 2.500 Kilometer dienten der Abschreckung und sollten Angriffe aus einem "sicheren Hinterland" von vorneherein verhindern, sagte Scholz am Freitag in Berlin. "Worum es uns immer geht, ist ja, einen Krieg zu verhindern."

Biden-Kandidatur: US-Spender halten 90 Mio. Dollar zurück

Washington - Im Streit über die US-Präsidentschaftskandidatur des Amtsinhabers Joe Biden gerät der Demokrat einer Zeitung zufolge von einigen Großspendern unter Druck. Diese hätten der Lobbygruppe Future Forward erklärt, es würden etwa 90 Millionen Dollar (82,91 Mio. Euro) zurückgehalten, sollte Biden nicht seine Bewerbung aufgeben, berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf zwei über die Gespräche informierte Personen. Darunter seien mehrere achtstellige Zusagen.

Guterres fordert mehr Unterstützung für UNO-Hilfswerk

Jerusalem/Gaza - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat zu mehr Unterstützung und besseren Sicherheitsvorkehrungen für das Palästinenserhilfswerk UNRWA aufgerufen. "Palästinensische Flüchtlinge verlieren ohne die nötige Unterstützung und Finanzierung von UNRWA eine wesentliche Stütze und den letzten Hoffnungsschimmer für eine bessere Zukunft", sagte Guterres bei einer Geberkonferenz in New York.

Zahlreiche Unwetter-Einsätze in Niederösterreich

Amstetten - Unwetter haben am Freitagnachmittag Niederösterreich heimgesucht. Vor allem Bezirke im Westen waren von Gewitter, Hagel und Sturm betroffen, berichtete Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando auf APA-Anfrage. Eine "Hundertschaft an Einsatzkräften" sei ausgerückt, in der Folge auch im Waldviertel. Die Front habe sich auf das gesamte Bundesland ausgedehnt, aber immer weiter abgeschwächt, ergänzte der Sprecher.

Baldwins Anwälte verlangen Einstellung von "Rust"-Prozess

Santa Fe - Im laufenden Prozess gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung einer Kamerafrau haben die Anwälte des Hollywood-Stars erneut eine Einstellung des Verfahrens beantragt. Dieses Vorgehen sorgte im Gericht in Santa Fe (New Mexico) für Überraschung. Richterin Mary Marlowe Sommer schickte die Geschworenen bereits kurz nach dem Start des Prozesstages nach Hause. Sie sollten sich erst wieder am Montag zu weiteren Zeugenaussagen einfinden.

Mindestens 16 Tote bei Einsturz von Schule in Nigeria

Jos - Beim Einsturz einer Schule in Nigeria sind am Freitag mindestens 16 Schüler zu Tode gekommen. Die Behörden sprachen zunächst nur von "mehreren" toten Schülern, doch ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP sah fünf Leichen in Schuluniform in der Leichenhalle einer Klinik sowie elf weitere in einem anderen Krankenhaus.

