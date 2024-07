Aufräumen nach neuerlichem Regen in Steiermark und Kärnten

Graz/Klagenfurt - Neuerliche Gewitter haben am Freitag am Nachmittag wieder Schäden in der Steiermark und Kärnten angerichtet bzw. bereits entstandene Schäden von Donnerstagnacht vergrößert. Dazu kam der stürmische Wind, der Bäume umstürzen ließ und u. a. Straßen und Zugstrecken blockierte. Die GKB in der Weststeiermark und die ÖBB-Südbahn zwischen dem steirischen Unzmarkt und dem Kärntner Friesach waren unterbrochen. In beiden Bundesländern standen bis zu 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz.

Prozess gegen Alec Baldwin eingestellt

Santa Fe (New Mexico) - Das Prozessdrama um den Todesschuss beim Dreh des Westerns "Rust" nahm ein überraschendes Ende - im Gericht von Santa Fe (New Mexico) kam es zu emotionalen Szenen. Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Schauspieler Alec Baldwin brach in Tränen aus, als die Richterin einen Schlussstrich zieht. Auf Antrag von Baldwins Verteidigern stellte Richterin Mary Marlowe Sommer am Freitag (Ortszeit) das Verfahren gegen den Hollywood-Star wegen vorenthaltener Beweise ein.

Serbien sieht steigenden Migrationsdruck aus Bulgarien

Wien - Serbien widerspricht den Beteuerungen des Schengen-Anwärters Bulgarien, die illegale Migration eingedämmt zu haben. "Die Zahl der illegalen Einreisen aus Bulgarien nimmt ständig zu", sagte der serbische Innenminister Ivica Dačić im APA-Interview. Ein Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien würde "eine teilweise Verlagerung" der Migrationsströme bewirken, die dann über Rumänien nach Ungarn führen würden. Dačić betonte, dass auch sein Land Schengen-Mitglied werden wolle.

Biden macht weiter Wahlkampf in Michigan

Washington/Detroit - Ein in der Debatte um seine geistige Fitness weiterhin unbeirrter US-Präsident Joe Biden hat im US-Staat Michigan um Wählerstimmen geworben. "Soviel dazu, dass meine Kampagne auseinanderfällt", sagte der 81 Jahre alte Demokrat bei einem Auftritt in Detroit. Wie bereits bei der Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel ließ sich der Präsident keine Selbstzweifel anmerken. Er wolle und werde seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump erneut schlagen, machte Biden deutlich.

Nach Blitzschlag: 61-jähriger Kletterer tödlich verunglückt

Gosau - Am Freitagnachmittag ist ein 61-jähriger Ungar bei einer Klettertour mit seinem 25-jährigen Sohn tödlich verunglückt. Die beiden Männer wollten den Klettersteig zur 'Himmelsleiter' am Donnerkogel in Gosau am Dachstein absolvieren und ignorierten die akute Schlechtwetter-Warnung. Auf halbem Weg wurden sie von einem Blitzschlag überrascht. Der ungesicherte 61-Jährige stürzte daraufhin vor den Augen seines Sohnes mehrere hundert Meter in die Tiefe und wurde tödlich verletzt.

Überflutungen und Hagelmassen in Teilen Bayerns

München (Bayern) - Die Unwetter in Mitteleuropa, darunter Österreich, haben auch in Teilen Bayerns, in Oberbayern und Schwaben, für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume gesorgt. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. Zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht am Freitag wurden der Polizei etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet, wie der Sprecher sagte.

Finanzierung von UNO-Palästinenserhilfswerk steht bis Herbst

New York - Die Finanzierung des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) ist vorerst bis September gesichert. "Wir haben unermüdlich mit unseren Partnern daran gearbeitet, das Vertrauen in das Hilfswerk wiederherzustellen", sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Freitag nach einer Geberkonferenz am UNO-Sitz in New York. Nach neuen finanziellen Zusagen könne UNRWA seine Nothilfeprojekte nun bis September fortsetzen.

Mindestens 22 Tote bei Einsturz von Schule in Nigeria

Jos - Beim Einsturz einer Schule in Nigeria sind am Freitag mindestens 22 Schülerinnen und Schüler zu Tode gekommen. Die Behörden sprachen zunächst nur von "mehreren" toten Schülern, doch ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP sah fünf Leichen in Schuluniform in der Leichenhalle einer Klinik sowie elf weitere in einem anderen Krankenhaus.

