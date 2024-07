Hamas dementiert Tötung von Militärchef bei Angriff

Tel Aviv/Gaza - Ein israelischer Schlag gegen den Militärchef der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Mohammed Deif, ist offenbar misslungen. Deif sei bei dem Angriff auf Khan Younis am Samstag nicht ums Leben gekommen, sagte Hamas-Vizechef Khalil al-Hayya dem Fernsehsender Al Jazeera. Zuvor hatte auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Zweifel an der Tötung geäußert. Bei dem Luftschlag auf Zeltunterkünfte starben laut der Hamas mehr als 100 Menschen.

Biden erhält Unterstützung von Bernie Sanders

Washington - In der Debatte über die Eignung Joe Bidens als Präsidentschaftskandidat hat der 81-Jährige Rückendeckung von dem linken Politiker Bernie Sanders erhalten. Auch wenn er in vielen Fragen anderer Meinung sei als Biden, schrieb Sanders in einem in der "New York Times" veröffentlichten Meinungsbeitrag, halte er Biden für den "effektivsten Präsidenten" in der modernen Geschichte des Landes.

Frankreichs Premier nun Fraktionschef der Präsidentenpartei

Paris - Nach der Parlamentswahl in Frankreich ist Premierminister Gabriel Attal am Samstag zum Fraktionsvorsitzenden der Präsidentenpartei Renaissance in der Nationalversammlung gewählt worden. 84 der insgesamt 98 für die Wahl registrierten Parlamentarier stimmten für Attal, sieben enthielten sich und sieben weitere gaben einen leeren Stimmzettel ab. Die Wahl des Premiers zum Fraktionschef war erwartet worden, es gab keine Gegenkandidaten.

Erdogan: Einsätze im Irak und Syrien nähern sich dem Ende

Istanbul/Damaskus/Bagdad - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Ende der Militäreinsätze im Irak und in Nordsyrien gegen Kurdenmilizen in Aussicht gestellt. Ankara sei kurz davor, die Ziele der Operationen zu erreichen, sagte Erdogan vor Absolventen einer Militärakademie in Istanbul. Sowohl im Irak als auch in Syrien sei die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK komplett eingekesselt.

Kreml: Europas Hauptstädte könnten Ziel von Raketen werden

Moskau - Nach der angekündigten Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland hat der Kreml davor gewarnt, dass Europas Hauptstädte dann zum Ziel russischer Raketen werden könnten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Samstag: "Europa ist ein Ziel für unsere Raketen, unser Land ist ein Ziel für US-Raketen in Europa." Er fügte hinzu: "Wir haben die Kapazitäten, diese Raketen in Schach zu halten, aber die potenziellen Opfer sind die Hauptstädte dieser europäischen Länder."

Leichen auf Müllhalde rufen Kenias Polizei-Aufsicht auf Plan

Nairobi - Nach dem grausigen Fund von neun verstümmelten Leichen auf einer Müllhalde in Nairobi untersucht Kenias Polizei-Aufsichtsbehörde IPOA eine mögliche Verwicklung von Polizisten. Die Aufsichtsstelle werde unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen "Voruntersuchungen führen, um festzustellen, ob die Polizei in die Todesfälle verwickelt war oder es versäumt hat, sie zu verhindern", erklärte die IPOA nach den Funden von Freitag.

Protest der "Letzten Generation" vor dem Parlament

Wien - Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstag vor dem Parlament für mehr Klimaschutz protestiert. Für ihre Aktion stellten sie einen Pool auf der Wiener Ringstraße auf und forderten einmal mehr einen gesetzlich verankerten Klimaschutz in der Verfassung. "Während wir uns vor dem Parlament abkühlen, ist die Tragik der Klimakrise bereits Realität", hieß es von der "Letzten Generation" auf X.

Sex-Therapeutin Ruth Westheimer 96-jährig gestorben

New York - Die Sex-Therapeutin Ruth Westheimer ist tot. Die als "Dr. Ruth" bekannte Psychologin starb am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 96 Jahren und in Anwesenheit ihrer Kinder Miriam und Joel, bestätigte Sprecher Pierre Lehu der Deutschen Presse-Agentur dpa. Westheimer gilt besonders in den USA als wichtige Wegbereiterin für einen offenen Umgang mit Sex- und Partnerschaftsfragen.

