Biden warnt nach Trump-Attentat vor Gewalt im US-Wahlkampf

Washington - US-Präsident Joe Biden hat nach dem Attentat auf seinen Amtsvorgänger und Kontrahenten Donald Trump vor Gewalt im US-Wahlkampf gewarnt. "Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es - an der Wahlurne, nicht mit Kugeln", sagte Biden bei einer seltenen Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus. Die politische Debatte im Land sei sehr hitzig geworden." Es ist Zeit, sie abzukühlen. Wir alle haben die Verantwortung, das zu tun."

Trump zum Parteitag in Milwaukee eingetroffen

Washington - Nur einen Tag nach dem Attentat auf Donald Trump ist der frühere US-Präsident zum Parteitag der Republikaner im US-Staat Wisconsin gelandet. TV-Aufnahmen zeigten die Maschine Trumps auf dem Rollfeld nahe der Stadt Milwaukee, wo ab Montag der Nominierungsparteitag der Republikaner abgehalten wird. Trump hatte eigenen Angaben zufolge zunächst erwogen, seine Reise wegen der Ereignisse um zwei Tage zu verschieben.

Opfer der Schüsse am Wiener Yppenplatz 20 und 21 Jahre alt

Wien - Die beiden Schwerverletzten nach den Schüssen am Yppenplatz in Wien-Ottakring am Sonntagabend sind 20 und 21 Jahre alt, wie die APA am Montag erfuhr. Wo die Männer durch die Kugeln genau verletzt wurden, war am frühen Vormittag noch nicht bekannt. Sie wurden jedenfalls nicht lebensgefährlich getroffen, hatte es am Abend geheißen. Der oder die Täter waren nach den Schüssen geflüchtet und die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben vorerst unklar.

Österreich droht heuer Rekord-Pleitenjahr

Wien - In den ersten sechs Monaten wurden 2.098 Firmeninsolvenzen eröffnet. Das sind um 35,8 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit 15 Jahren, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) am Montag in einer Aussendung mit. Die Passiva haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 11,5 Mrd. Euro sogar verneunfacht. Dabei war 2023 bereits von Großpleiten im Handel und der Immobilienbranche geprägt. Für 2024 prognostiziert der AKV rund 7.000 Insolvenzen.

Im Zoo Schmiding kam erstmals in Österreich Gorilla zur Welt

Krenglbach - Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ist - nach Tierparkangaben erstmals in Österreich - ein Gorillababy zur Welt gekommen. Für Mama Kibibi war es eine schwere Geburt, sie war danach so geschwächt, dass das Zoo-Team vorübergehend die Betreuung des Neugeborenen übernehmen musste. Mittlerweile ist Kibibi aber wieder fit und kümmert sich selbst liebevoll um ihr Baby. In einigen Tagen sollen Mutter und Kind auch für Besucher zu sehen sein, hieß es am Montag aus dem Tierpark.

Pilnacek-Untersuchungskommission präsentiert Bericht

Wien - Die vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst, präsentiert am Montag ihren Bericht. Anlass für deren Einsetzung war das Auftauchen einer Aufnahme, auf der Pilnacek bei einer abendlichen Runde mit Bekannten im Wirtshaus gesagt hatte, die ÖVP habe erfolglos verlangt, Ermittlungen einzustellen und Hausdurchsuchungen abzudrehen.

15 Tote nach israelischem Angriff auf Schule in Nuseirat

Nuseirat - Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule im Flüchtlingslager Nuseirat im Gazastreifen sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde 15 Menschen getötet worden. Bei dem Angriff auf die Abou-Araban-Schule, "welche Tausende Vertriebene beherbergt, wurden 15 Menschen getötet" erklärte der Sprecher der Behörde, Mahmoud Basal. Die meisten Opfer seien Frauen und Kinder. Es ist bereits der fünfte Angriff auf eine als Flüchtlingsunterkunft genutzte Schule innerhalb einer Woche.

A9 nördlich von Graz nach Hangrutschungen neuerlich gesperrt

Übelbach - Schwere Gewitter haben am späten Sonntagabend in der Steiermark zu kleinräumigen Überschwemmungen und neuerlichen Hangrutschungen auf die Pyhrnautobahn (A9) nördlich von Graz geführt. Bereits vor einigen Wochen hatte es wegen Murenabgängen eine Sperre der A9 gegeben, nun musste die Autobahn in Fahrtrichtung Süden abermals zwischen dem Knoten St. Michael und Deutschfeistritz gesperrt werden, teilten die Autobahngesellschaft Asfinag sowie der ÖAMTC mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red