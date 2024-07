Trump tritt erstmals nach Attentat öffentlich auf

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit einem weißen Verband am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen. Er reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance. Die Menge rief "Kämpft, kämpft kämpft!". Trump wirkte erschöpft. Es ist sein erster offizieller Auftritt nach dem Attentat am Wochenende.

Trump zieht mit J.D. Vance als Vize in Präsidentschaftswahl

Washington - Die US-Republikaner haben Donald Trump offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert. Trump kam beim Parteitag in Milwaukee im US-Staat Wisconsin wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Der Ex-Präsident zieht mit J.D. Vance an seiner Seite in die US-Präsidentschaftswahl im November. Der Senator aus Ohio ist Trumps auserkorener Kandidat für die Vizepräsidentschaft, wurde auf Trumps Online-Plattform Truth Social am Montag mitgeteilt.

Biden hält weiter an Präsidentschaftskandidatur fest

Washington - US-Präsident Joe Biden hält weiter daran fest, Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden zu wollen. Auf die Frage, ob sich an seinen Plänen in den vergangenen Tagen etwas geändert habe, antwortete der 81-Jährige in einem Fernsehinterview des Senders NBC News Montagabend mit einem entschiedenen "Nein". Journalist Lester Holt fragte Biden auch, auf wen er höre, wenn es um diese sehr persönliche Entscheidung gehe. Darauf antwortete er: "Auf mich."

Orb�ns Putin-Reise: Von der Leyen ordnet Boykott an

Brüssel/Straßburg/Budapest - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagiert mit einer Boykott-Entscheidung auf die Alleingänge von Ungarns Regierungschef Viktor Orb�n in der Ukraine-Politik. Die deutsche Spitzenpolitikerin ließ ankündigen, dass an künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in Ungarn keine Kommissarinnen oder Kommissare, sondern nur ranghohe Beamte teilnehmen werden. Ungarn kritisiert die Entscheidung.

Vier Tote bei Schüssen nahe Moschee im Oman

Maskat - Bei Schüssen nahe einer Moschee im Oman sind Polizeiangaben zufolge vier Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Hauptstadt Maskat verletzt worden, erklärte die Polizei am Dienstag. Den Angaben zufolge ereigneten sich die Schüsse in der Gegend von Al-Wadi Al-Kabir. Die Behörden arbeiteten daran, die Umstände des Vorfalls aufzuklären, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.

Republikaner mit abgeschwächter Position zu Abtreibungen

Milwaukee (Wisconsin) - Die Delegierten der US-Republikaner haben am Montag ein Programm verabschiedet, das die Positionen der Partei zu Abtreibungen und der gleichgeschlechtlichen Ehe abschwächt. Das Programm mit dem Titel "America First: A Return to Common Sense" (Amerika zuerst: eine Rückkehr zum gesunden Menschenverstand) wurde auf dem Parteitag in Milwaukee im US-Staat Wisconsin vorgestellt, auf dem Trump offiziell zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten nominiert wurde.

Kagame in Ruanda mit 99 Prozent wiedergewählt

Kigali - Bei der Präsidentschaftswahl im ostafrikanischen Ruanda ist der langjährige Amtsinhaber Paul Kagame Teilergebnissen zufolge mit 99,15 Prozent wiedergewählt worden. Das teilte die Nationale Wahlkommission Montagabend nach Auszählung von 79 Prozent der Stimmen mit. Eine vierte Amtszeit ist Kagame damit sicher. Die Konstellation der Kandidaten für das Präsidentenamt war eine Wiederauflage der letzten Wahl von 2017, die Kagame mit 98,79 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.

Kind in Oberösterreich bei Fenstersturz schwer verletzt

Vöcklabruck - Ein 18 Monate alter Bub ist Montagvormittag im Bezirk Vöcklabruck aus einem Fenster im ersten Stock eines Hauses auf den Asphalt gestürzt. Das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen, wurde in ein Linzer Krankenhaus geflogen und auf der Intensivstation betreut. Seine Mutter war mit einem Säugling im Haus, als der eineinhalbjährige Bub in einem unbeobachteten Moment über eine Couch geklettert sein dürfte und rund vier Meter aus dem offenen Fenster stürzte, so die Polizei.

