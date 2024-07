Trump trat erstmals nach Attentat öffentlich auf

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit einem weißen Verband am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen. Er reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance. Die Menge rief "Kämpft, kämpft kämpft!". Trump wirkte erschöpft. Es ist sein erster offizieller Auftritt nach dem Attentat am Wochenende.

Biden hält weiter an Präsidentschaftskandidatur fest

Washington - US-Präsident Joe Biden hält weiter daran fest, Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden zu wollen. Auf die Frage, ob sich an seinen Plänen in den vergangenen Tagen etwas geändert habe, antwortete der 81-Jährige in einem Fernsehinterview des Senders NBC News Montagabend mit einem entschiedenen "Nein". Journalist Lester Holt fragte Biden auch, auf wen er höre, wenn es um diese sehr persönliche Entscheidung gehe. Darauf antwortete er: "Auf mich."

US-Richterin stellt Trump-Verfahren in Dokumenten-Affäre ein

Washington/Miami (Florida) - In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente hat die zuständige Richterin das Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump eingestellt. Die von Trump ernannte US-Bezirksrichterin Aileen Cannon aus Florida entschied am Montag, dass das Justizministerium den Sonderstaatsanwalt Jack Smith unrechtmäßig ernannt hatte. Trump wertete die Entscheidung als Erfolg. Die Staatsanwaltschaft wird wahrscheinlich gegen das Urteil Berufung einlegen.

Vier Tote bei Schüssen nahe Moschee im Oman

Maskat - Bei Schüssen nahe einer Moschee im Oman sind Polizeiangaben zufolge vier Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Hauptstadt Maskat verletzt worden, erklärte die Polizei am Dienstag. Den Angaben zufolge ereigneten sich die Schüsse in der Gegend von Al-Wadi Al-Kabir. Die Behörden arbeiteten daran, die Umstände des Vorfalls aufzuklären, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.

Abstimmung für Österreichs katastrophalste Bausünden läuft

Wien - Ende Mai hat Greenpeace im Zuge der Initiative "9 Plätze, 9 Betonschätze" aufgerufen, die katastrophalsten Bausünden Österreichs zu küren. Bis Ende Juni wurden dafür 411 Bauprojekte eingereicht, berichtete die Umweltschutzorganisation am Dienstag. Nun geht es ins Finale und bis 22. Juli sollen über Online-Publikumsvoting über je fünf ausgewählte Bauten pro Bundesland abgestimmt werden.

Kagame in Ruanda mit 99 Prozent wiedergewählt

Kigali - Bei der Präsidentschaftswahl im ostafrikanischen Ruanda ist der langjährige Amtsinhaber Paul Kagame Teilergebnissen zufolge mit 99,15 Prozent wiedergewählt worden. Das teilte die Nationale Wahlkommission Montagabend nach Auszählung von 79 Prozent der Stimmen mit. Eine vierte Amtszeit ist Kagame damit sicher. Die Konstellation der Kandidaten für das Präsidentenamt war eine Wiederauflage der letzten Wahl von 2017, die Kagame mit 98,79 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.

