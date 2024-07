Covid-Zertifikate: Prozess gegen FPÖ-Hafenecker gestartet

Purkersdorf - Der Prozess um gefälschte Covid-Testzertifikate gegen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und vier Mitangeklagte ist am Dienstag am Bezirksgericht Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ohne die Beschuldigten gestartet. Dem früheren FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein wird Datenfälschung angelastet, er ist laut seinem Verteidiger geständig. Die anderen - unter ihnen auch Hafenecker - sollen als Bestimmungstäter agiert haben. Sie bekannten sich nicht schuldig.

Trump trat erstmals nach Attentat öffentlich auf

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit einem weißen Verband am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen. Er reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance. Die Menge rief "Kämpft, kämpft kämpft!". Trump wirkte erschöpft. Es ist sein erster offizieller Auftritt nach dem Attentat am Wochenende.

Neugewähltes EU-Parlament wählt Präsidentin

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament tritt heute Dienstag zu seiner ersten Sitzung nach den Europawahlen zusammen. Dabei werden zahlreiche Spitzenjobs neu vergeben. Zum Start wählten die Abgeordneten ihre Präsidentin, das Ergebnis wird zu Mittag erwartet. Die Wiederwahl von Roberta Metsola gilt als sicher. Die aus Malta stammende Politikerin der Europäischen Volkspartei genießt unter EU-Parlamentariern einen guten Ruf. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht Donnerstag zur Wiederwahl.

Orban-Boykott - Kickl fordert Stimme gegen von der Leyen

Budapest/Brüssel - Angesichts des Boykotts der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft durch die EU-Kommission hat FPÖ-Chef Herbert Kickl die ÖVP aufgefordert, gegen die Wiederwahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu stimmen. Kickl forderte Dienstag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf, den Boykott zu verurteilen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist weiter gegen einen Boykott Ungarns. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) äußerte Verständnis für die Maßnahme.

Gleisbettsauger auf Strecke der Wiener U6 umgekippt

Wien - Die Wiener U-Bahnlinie U6 ist nach einem Zwischenfall mit einem sogenannten Gleisbettsauger in der Nacht auf Dienstag blockiert. Laut Wiener Linien war gegen 2.00 Uhr zwischen den Stationen Josefstädter Straße und Thaliastraße das Schienenfahrzeug auf die Seite gekippt, die Strecke ist in dem Bereich nicht passierbar. Verletzt wurde niemand. Es begannen unter Beteiligung der Wiener Berufsfeuerwehr stundenlange Aufräumarbeiten.

Tourist in Norditalien von Bär verletzt

Trient/Rom - Ein französischer Tourist ist am Dienstag von einem Bären angegriffen worden, während er in der Gemeinde Dro im norditalienischen Trentino joggte. Der 43-Jährige rief um Hilfe und wurde mit Verletzungen an Händen und Beinen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert, berichtete die Pressestelle der Provinz Trient. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Fahndung nach Home Invasion bei Seniorin in der Steiermark

Hofstätten an der Raab - Eine 86-jährige Oststeirerin ist in ihrem Haus von zwei maskierten Tätern aus dem Schlaf gerissen, überfallen und eingesperrt worden. Die Männer durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen und flüchteten anschließend mit einer geringen Bargeldmenge, hieß es am Dienstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Das in der Küche eingeschlossene Opfer konnte letztlich über ein Fenster zu einem Nachbar flüchten.

Auch heuer Schulstart-Gutscheine für arme Familien

Wien - Der Schulbeginn ist für viele eine große finanzielle Belastung. Kinder aus Familien, die Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe beziehen, werden deshalb seit 2015 vom Sozialministerium mit der Aktion "Schulstartklar!" unterstützt. Im Vorjahr wurde die Förderung auf 150 Euro angehoben, über 95 Prozent der armutsgefährdeten Familien haben die Gutscheine laut einer Aussendung des Sozialressorts vom Dienstag abgeholt. Fast alle wurden dann auch eingelöst.

