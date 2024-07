EU-Parlament stimmt über Ukraine-Resolution ab

Straßburg - Das neugewählte EU-Parlament wird am Mittwoch seine allererste Resolution abstimmen. Die Abgeordneten dürften darin laut Entwurf ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisieren. Das Parlament bezeichnet die jüngsten Reisen Orbans als "eklatanten Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik der EU", so der Entwurf, der der APA vorliegt. Es fordert "Konsequenzen".

Van der Bellen eröffnet die 78. Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 78. Bregenzer Festspiele. Das Herzstück des Festivals bildet in diesem Jahr die Seebühnen-Inszenierung von Carl Maria von Webers "Der Freischütz", die am Mittwochabend Premiere feiert. Als Oper im Festspielhaus wird ab Donnerstag Gioachino Rossinis "Tancredi" gezeigt. Bis 18. August stehen insgesamt 83 Veranstaltungen auf dem Programm, 85 Prozent der 227.000 Tickets sind bereits verkauft.

Toter Bub in Tirol: Mordprozess gegen Vater startet

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, muss sich ab Mittwoch der 39-jährige Vater am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts des Mordes verantworten. In dem für großes Aufsehen sorgenden Fall war man ursprünglich von einem Raubüberfall auf den Vater ausgegangen. Schlussendlich wurde der Deutsche jedoch unter dem Verdacht festgenommen, diesen vorgetäuscht und den Buben getötet zu haben.

Charles III. verliest Regierungserklärung des neuen Premiers

London - Der britische König Charles III. (75) verliest am Mittwoch die Regierungserklärung des neuen Labour-Premierministers Keir Starmer. Das traditionelle "State Opening of Parliament" gehört zu den wichtigsten Terminen im politischen und royalen Kalender in Großbritannien. Es wird stets mit großem Pomp und teils skurril anmutenden Traditionen begangen.

US-Regierung: Iranische Attentatspläne auf Trump

Washington - Drei Tage nach dem versuchten Mordanschlag auf Donald Trump hat die US-Regierung von iranischen Attentatsplänen gegen den Ex-Präsidenten berichtet. Wegen der Furcht vor einem Anschlag habe das Secret Service kürzlich die Sicherheitsstufe bei Trump erhöht, teilte ein US-Regierungsvertreter am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit. Das Weiße Haus betonte jedoch, dass keine Verbindungen zwischen dem 20-jährigen Attentäter und möglichen Mitverschwörern festgestellt worden seien.

Mehrere Tote bei Schüssen nahe Moschee im Oman

Maskat - Bei Schüssen nahe einer Moschee im Golfstaat Oman sind Polizeiangaben zufolge sechs Menschen getötet worden, darunter vier Pakistaner. Bei dem Vorfall im Osten der Hauptstadt Maskat sei ein Polizist "als Märtyrer" gestorben, erklärte die Polizei am Dienstag im Onlinedienst X. Die drei Angreifer seien getötet worden. 28 weitere Menschen wurden demnach verletzt, vier von ihnen gehörten der Polizei, dem Zivilschutz und Rettungsdiensten an.

Macron nahm Rücktritt der französischen Regierung an

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gut eine Woche nach der zweiten Runde der Parlamentswahl den Rücktritt der Regierung von Premierminister Gabriel Attal angenommen. Macron habe den Rücktritt Attals und aller Minister "akzeptiert", teilte der Präsidentenpalast am Dienstag in Paris mit. Die bisherige Regierung bleibe "bis zur Ernennung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt". Attal hatte nach der Niederlage von Macrons Lager ein Rücktrittsgesuch eingereicht.

Razzia gegen rechtsextremes "Compact"-Magazin in Deutschland

Berlin - Das vom Verfassungsschutz in Deutschland als rechtsextremistisch eingestufte "Compact"-Magazin darf nicht mehr erscheinen. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser verbot das Medienunternehmen sowie die Conspect Film GmbH. Nach Angaben ihres Ministeriums durchsuchten Einsatzkräfte Dienstag früh Räumlichkeiten der Organisation sowie Wohnungen führender Akteure, der Geschäftsführung und von Anteilseignern in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red