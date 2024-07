Inflation sinkt auf niedrigsten Stand seit Juli 2021

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter rückläufig. Im Juni sank sie auf 3,0 Prozent, nach revidiert 3,3 Prozent im Mai - der niedrigste Wert seit Juli 2021, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Größter Treiber der Inflation sind derzeit die Preise in Restaurants und Hotels, die gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent stiegen. Einen Rückgang gab es bei Energie mit Ausnahme von Strom und Öl. Entspannung gab es auch bei den Lebensmitteln.

Opel-Werk in Aspern stellt Produktion am Freitag ein

Wien - Das Anfang der 1980er-Jahre gegründete Opel-Werk in Wien-Aspern schließt am Freitag endgültig. Der Automobilkonzern Stellantis hatte im Sommer 2023 angekündigt, das ehemalige General-Motors-Werk zu schließen und die Produktion von Sechs-Gang-Schaltgetrieben einzustellen. Für die 300 betroffenen Beschäftigten wurde ein Sozialplan umgesetzt und ein Jobcenter eingerichtet. Nach dem Ende der Serienproduktion bleiben bis Herbst noch rund 50 Beschäftigte für Abbauarbeiten im Werk.

51-Jähriger nach Hammer-Attacke weiter in Lebensgefahr

Wien - Nach der Hammer-Attacke in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus schwebt der dadurch verletzte 51-Jährige weiterhin in Lebensgefahr. Der Mann lag am Mittwoch noch auf einer Intensivstation. Die beiden anderen Opfer - eine 43-Jährige und ein 39-Jähriger - seien indessen stabil, hieß es vom Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) auf APA-Anfrage. Ein Serbe hatte die beiden Männer und die Frau in der Nacht auf Dienstag gegen 0.10 Uhr angegriffen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Toter Bub in Tirol: Angeklagter Vater beteuert Unschuld

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen den 39-jährigen Vater wegen des Verdachts des Mordes unter großem Medieninteresse begonnen. Der Angeklagte bekannte sich zu Beginn nicht schuldig. Während die Staatsanwaltschaft gegenteilige Beweise ins Treffen führte, konnte die Verteidigung nur "Hinweise" erkennen.

Gericht: EU-Kommission gab zu wenig Infos zu Covid-Impfstoff

Luxemburg - Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hat nach einem Urteil des EU-Gerichts mit der Geheimhaltung von Informationen zu milliardenschweren Corona-Impfstoffverträgen gegen EU-Recht verstoßen. Besonders in Hinblick auf mögliche Interessenkonflikte und Entschädigungsregeln für Impfstoff-Hersteller habe die EU-Behörde nicht ausreichend Zugang zu Dokumenten gewährt, entschieden die Richter in Luxemburg. Das Urteil kann vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden.

Ex-Buchhalter entschuldigt sich im Wirecard-Prozess

München - Am 138. Verhandlungstag hat der dritte Angeklagte im Wirecardprozess sein Schweigen gebrochen. Der Chef der Buchhaltung, E., räumte zu Beginn seines auf zwei Tage angesetzten Statements ein, Fehler gemacht zu haben, die er bereue und für die er sich entschuldigen wolle. Allerdings betonte er auch, sich nicht persönlich bereichert und stets das Beste für das Unternehmen gewollt zu haben.

Auch Afghanen und Syrer kehren freiwillig heim

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) würde gerne wieder nach Afghanistan und Syrien abschieben. Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des freiheitlichen Abgeordneten Hannes Amesbauer durch sein Ressort zeigt nun, dass gesamt 140 Bürger dieser beiden Staaten im Vorjahr freiwillig ausgereist sind. Bei den Abgeschobenen dominieren freilich Europäer. Zudem kosten diese Außerlandesbringungen viel Geld.

Dokumentationsstelle warnt vor Ausbreitung von Salafismus

Wien - Die Dokumentationsstelle Politischer Islam rechnet mit einer Ausbreitung von Salafisten und deren Gedankengut in Österreich. Einen wesentlichen Teil dazu beitragen würden "Hipster-Salafisten", die sich unter anderem auf Youtube modern geben und missionieren und im Fahrwasser des Nahostkonflikts an Reichweite gewonnen hätten. Auch Aktivitäten der in vielen Ländern verbotenen Hizb ut-Tahrir und Einfluss aus der Türkei ortet die Stelle in ihrem am Mittwoch präsentierten Bericht.

