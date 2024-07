Van der Bellen eröffnete 78. Bregenzer Festspiele mit Appell

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der 78. Bregenzer Festspiele vor Spaltung gewarnt und einen Appell an die Gäste im Festspielhaus gerichtet: "Spielen Sie also bitte nicht mit." Kulturminister Werner Kogler (Grüne) forderte den Verzicht auf Gewalt in der Sprache, während Festspielpräsident Hans-Peter Metzler an die Kraft der Musik erinnerte. Metzler würdigte die scheidende Intendantin Elisabeth Sobotka eingehend.

Inflation sinkt auf niedrigsten Stand seit Juli 2021

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter rückläufig. Im Juni sank sie auf 3,0 Prozent, nach revidiert 3,3 Prozent im Mai - der niedrigste Wert seit Juli 2021, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Größter Treiber der Inflation sind derzeit die Preise in Restaurants und Hotels, die gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent stiegen. Einen Rückgang gab es bei Energie mit Ausnahme von Strom und Öl. Entspannung gab es auch bei den Lebensmitteln.

Charles III. verliest Regierungserklärung des neuen Premiers

London - Rund zwei Wochen nach dem Regierungswechsel in Großbritannien hat König Charles III. mit royalem Pomp das Parlament eröffnet. Der Monarch verlas das Regierungsprogramm des neuen Premierministers Keir Starmer. Der 61-Jährige ist der erste Regierungschef der sozialdemokratischen Labour Party seit 14 Jahren. In der "King's Speech" wurde eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen angekündigt.

Ex-Buchhalter entschuldigt sich im Wirecard-Prozess

München - Mit einer Entschuldigung und Angriffen gegen den Kronzeugen hat der dritte Angeklagte im Wirecardprozess am 138. Verhandlungstag sein Schweigen gebrochen. Der ehemalige Chef der Buchhaltung, E., räumte zu Beginn seines auf 2 Tage angesetzten Statements ein, Fehler gemacht zu haben, die er bereue und für die er sich entschuldigen wolle. Jedoch wies er an vielen Stellen auch Verantwortung und Zuständigkeit von sich und attackierte den Kronzeugen der Anklage, Oliver Bellenhaus.

EU-Parlament kritisiert Orb�ns Reisen

Straßburg - Das neugewählte EU-Parlament hat am Mittwoch seine allererste Resolution abgestimmt. Die Abgeordneten bekräftigen darin mit deutlicher Mehrheit ihre Unterstützung für die Ukraine und kritisieren den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n. Das Parlament bezeichnet die jüngsten Reisen Orbans als "eklatanten Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik der EU". Es fordert "Konsequenzen". Die Resolution ist nicht bindend, gilt aber als wichtiges Signal.

Nehammer für Bürokratieabbau und Steuersenkungen

Wien - Angesichts der schwächelnden Wirtschaft hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch zu einem Wirtschaftsgipfel ins Bundeskanzleramt geladen. Nach Beratungen mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Georg Knill sprach Nehammer von einem "Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft und Industrie". Der "Wachstumsplan" beinhalte unter anderem Bürokratieabbau, Steuersenkungen sowie Senkungen der Lohnnebenkosten.

Scholz würdigt Merkels Einsatz für Deutschland

Berlin - Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) zum 70. Geburtstag bescheinigt, sie könne "auf eine beeindruckende politische Laufbahn" zurückblicken. "Sie begann furios mit dem Gewinn der Demokratie in Ostdeutschland und der deutschen Einheit, was mich bis heute sehr bewegt", schrieb der SPD-Politiker auf der Plattform X und ergänzte: "Unermüdlich hat sie sich für das Land eingesetzt."

Frau starb bei schwerem Verkehrsunfall auf Kärntner A2

Griffen - Eine Frau ist am Mittwoch gegen Mittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Griffen (Bezirk Völkermarkt) ums Leben gekommen. Ein Lkw war wegen eines Reifenplatzers ins Schleudern gekommen und hatte ein Auto gegen eine Betonleitwand gedrückt, das daraufhin in Flammen aufgegangen war. Für die Frau im Auto kam jede Hilfe zu spät, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

