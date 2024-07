Van der Bellen eröffnete 78. Bregenzer Festspiele mit Appell

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der 78. Bregenzer Festspiele vor Spaltung gewarnt und einen Appell an die Gäste im Festspielhaus gerichtet: "Spielen Sie also bitte nicht mit." Kulturminister Werner Kogler (Grüne) forderte den Verzicht auf Gewalt in der Sprache, während Festspielpräsident Hans-Peter Metzler an die Kraft der Musik erinnerte. Metzler würdigte die scheidende Intendantin Elisabeth Sobotka eingehend.

Inflation sinkt auf niedrigsten Stand seit Juli 2021

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter rückläufig. Im Juni sank sie auf 3,0 Prozent, nach revidiert 3,3 Prozent im Mai - der niedrigste Wert seit Juli 2021, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Größter Treiber der Inflation sind derzeit die Preise in Restaurants und Hotels, die gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent stiegen. Einen Rückgang gab es bei Energie mit Ausnahme von Strom und Öl. Entspannung gab es auch bei den Lebensmitteln.

Charles III. verliest Regierungserklärung des neuen Premiers

London - Rund zwei Wochen nach dem Regierungswechsel in Großbritannien hat König Charles III. mit royalem Pomp das Parlament eröffnet. Der Monarch verlas das Regierungsprogramm des neuen Premierministers Keir Starmer. Der 61-Jährige ist der erste Regierungschef der sozialdemokratischen Labour Party seit 14 Jahren. In der "King's Speech" wurde eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen angekündigt.

Ex-Buchhalter entschuldigt sich im Wirecard-Prozess

München - Mit einer Entschuldigung und Angriffen gegen den Kronzeugen hat der dritte Angeklagte im Wirecardprozess am 138. Verhandlungstag sein Schweigen gebrochen. Der ehemalige Chef der Buchhaltung, E., räumte zu Beginn seines auf 2 Tage angesetzten Statements ein, Fehler gemacht zu haben, die er bereue und für die er sich entschuldigen wolle. Jedoch wies er an vielen Stellen auch Verantwortung und Zuständigkeit von sich und attackierte den Kronzeugen der Anklage, Oliver Bellenhaus.

Wiener Polizei gab Einblick in ihr Einsatztraining

Wien - Die Landespolizeidirektion Wien hat am Mittwoch bei einem Medientermin einen zumindest "globalen Einblick in die Ausbildung" geboten. Das versprach Walter Huber, der stellvertretende Landeskoordinator für das Einsatztraining der Landespolizeidirektion (LPD) Wien den Teilnehmenden. Trainingsort war das 2022 eröffnete Polizei-Einsatztrainingszentrum (ETZ) in Süßenbrunn in Wien-Donaustadt.

Frau starb bei schwerem Verkehrsunfall auf Kärntner A2

Griffen - Eine Frau ist am Mittwoch gegen Mittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Griffen (Bezirk Völkermarkt) ums Leben gekommen. Ein Lkw war wegen eines Reifenplatzers ins Schleudern gekommen und hatte ein Auto gegen eine Betonleitwand gedrückt, das daraufhin in Flammen aufgegangen war. Für die Frau im Auto kam jede Hilfe zu spät, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

Erneut Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Jerusalem/Gaza - Im Gaza-Krieg hat Israel am Mittwoch vor allem das Zentrum des Küstenstreifens sowie die südlich gelegene Stadt Rafah ins Visier genommen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen neun Palästinenser in der Stadt Al-Zawyda im Zentrum von Gazastreifen ums Leben. Weitere neun Menschen wurden bei einem israelischen Angriff auf den Eingang einer Schule des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNRWA in der Stadt Gaza getötet, so Mitarbeiter des Al-Ahli-Spitals.

Kostenloses Storno von Pauschalreisen auch bei Hitze möglich

Wien - Der Automobilclub ÖAMTC hat am Mittwoch darauf aufmerksam gemacht, dass bei Pauschalreisen auch Extremtemperaturen als Grund für eine unentgeltliche Stornierung geltend gemacht werden können. "Bedeutet die außergewöhnliche Hitze ein Gesundheitsrisiko, kann bei einer Pauschalreise durchaus ein kostenloser Rücktritt möglich sein", erklärte ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Im Fall von Unklarheiten riet sie dazu, umgehend Kontakt mit dem Reisebüro aufzunehmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red