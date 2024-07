Sorge vor Eskalation nach Israels Gegenschlag im Jemen

Sanaa - Nach dem israelischen Luftangriff im Jemen in Reaktion auf eine tödliche Drohnenattacke der proiranischen Houthi-Miliz in Tel Aviv wächst die Sorge vor einem Flächenbrand. Der Iran und Israel sprachen gegenseitig Warnungen aus. Israels "gefährliches Abenteurertum" könne einen regionalen Krieg auslösen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, laut der Agentur IRNA. Israels Premier Benjamin Netanyahu sprach vom Abwehrkampf gegen Irans "Terrorachse".

Radikal entmystifizierter "Jedermann" in Salzburg

Salzburg - Der Tod als fanatischer Geistlicher, der Glaube als Putzfrau und ein Jedermann, der seine Ankunft live im Internet streamt: Mit seiner Neuinszenierung des "Jedermann" hat der kanadische Regisseur Robert Carsen Hugo von Hofmannsthals "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" radikal entmystifiziert und mit viel Party-Personal opulent in Szene gesetzt. In der bejubelten Premiere am Domplatz zeichnete Philipp Hochmair seinen Jedermann am Samstagabend als gedankenlosen Neureichen.

Trump: "Kugel für die Demokratie eingefangen"

Grand Rapids (Michigan)/Washington - Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt seit dem auf ihn verübten Attentat hat US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Bedenken zurückgewiesen, er sei eine Bedrohung für die Demokratie. "Letzte Woche habe ich mir eine Kugel für die Demokratie eingefangen", sagte Trump vor Anhängern im US-Bundesstaat Michigan am Samstag. "Ich bin ganz und gar kein Extremist." US-Präsident Joe Biden musste wegen seiner Corona-Infektion unterdessen weiter auf Wahlkampfauftritte verzichten.

Keine einheitliche Linie zu Leerstandsabgabe in den Ländern

Wien - Nach der im April im Nationalrat beschlossenen Novelle zur Leerstandsabgabe, die den Bundesländern eine Einhebung effektiv ermöglicht, zeichnet sich keine einheitliche Linie ab. Während mancherorts eine Einführung diskutiert wird, erteilten Niederösterreich und Oberösterreich dem schon Absagen. In der Steiermark, in Salzburg und in Vorarlberg existieren solche oder ähnliche Steuern bereits. In Tirol wird wiederum über eine Verschärfung nachgedacht.

Gorilla-Baby "Jabari" im Zoo Schmiding für Besucher bereit

Krenglbach - Das nach Tierparkangaben österreichweit erste Gorillababy ist im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels nach einer ersten Phase des Aufpäppelns durch die Tierpfleger für Interessierte zu bestaunen. Erste vorsichtige Blicke auf den Kleinen sind mit festgelegten Besuchszeiten unter Aufsicht des Personals im Gorillahaus möglich. Dabei richtet man sich nach den typischen Aktivitätsphasen der Menschenaffen, berichtete der Tierpark in einer Presseaussendung am Sonntag.

Entlaufener Stier verletzt drei Landwirte in der Steiermark

Oberwölz - Ein entlaufener Stier hat Samstagmittag zwei Männer und eine Frau nahe Oberwölz im steirischen Bezirk Murau schwer verletzt. Das Tier hatte gegen Mittag zwei Elektrozäune durchbrochen und gelangte so auf das Nachbargrundstück, wo sich ein anderer Stier samt Kuh und Kalb befanden. Als der 25-jähriger Besitzer des entlaufenen Stiers sowie seine beiden Nachbarn versuchten, ihn zurückzutreiben, stieß er alle drei zu Boden, so die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag.

10-Jährige krachte mit Auto gegen Hausmauer

St. Lorenz am Mondsee - Eine Zehnjährige ist Samstagmittag mit dem Wagen des Vaters in St. Lorenz bei Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) gegen eine Hausmauer gekracht. Dabei wurden das Mädchen hinter dem Steuer und ihre siebenjährige Schwester auf dem Rücksitz schwer verletzt. Die beiden Kinder kamen mit dem Roten Kreuz in das LKH Salzburg. Der Vater der beiden hatte die Zehnjährige auf dem eigenen Feld neben dem Wohnhaus hinter das Steuer gelassen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Griechischer Grenzschützer von Türkei aus angeschossen

Thessaloniki - Ein griechischer Grenzschutzbeamter an der Grenze zur Türkei ist nach Polizeiangaben von der türkischen Seite der Grenze aus angeschossen worden. Die Grenzpatrouille sei am Samstag in der Nähe der Stadt Soufli "von Unbekannten auf türkischer Seite beschossen" worden, teilte die griechische Polizei mit. Der Vorfall habe sich während eines Einsatzes "zur Verhinderung der illegalen Einreise von Migranten aus der Türkei" ereignet, hieß es weiter.

