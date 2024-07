Houthis kündigen weitere Angriffe auf Israel an

Eilat/Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz hat angekündigt, ihrer Angriffe auf Israel fortzusetzen. Dabei sehe man sich an keine Regeln der Kriegsführung gebunden, sagt Houthi-Sprecher Mohammed Abdulsalam dem arabischen Fernsehsender Al-Dschasira. Es gebe "keine roten Linien" bei der Reaktion der Houthis auf Israels Vorgehen. "Alle sensiblen Einrichtungen auf allen Ebenen werden ein Ziel für uns sein", sagte er.

Demonstration gegen Massentourismus auf Mallorca

Palma de Mallorca - Auf der beliebten Ferieninsel Mallorca fand am Sonntag wieder eine Demonstration gegen die Auswüchse des Massentourismus statt. Zu dem Protest in der Inselhauptstadt Palma hat die Organisation "Weniger Tourismus, mehr Leben" aufgerufen. Auch auf anderen Baleareninseln sind Proteste geplant. Auch in anderen spanischen Touristenmetropolen wie Barcelona und M�laga sowie auf den Kanaren sind die Bewohner verärgert.

Antiker Befestigungsgraben in Jerusalem gefunden

Jerusalem - Archäologen haben einen massiven Graben entdeckt, der in biblischer Zeit zur Befestigung des Tempelbergs sowie des Königspalasts in Jerusalem gedient haben soll, berichtete die Kathpress. "Der Graben diente wahrscheinlich dazu, die Oberstadt, in der sich der Tempel und der Palast befanden, von der Unterstadt zu trennen und sie zu schützen", heißt es in einer Mitteilung der israelischen Antikenbehörde und der Universität Tel Aviv von Sonntag.

Großeinsatz in Wien nach Zusammenbruch mehrerer Mädchen

Wien - Der Zusammenbruch mehrerer Mitglieder eines französischen Jugendchors in der Wiener City hat Sonntagmittag zu einem Großeinsatz der Wiener Berufsrettung und Feuerwehr geführt. Weil man nicht genau wusste, warum die Jugendlichen zusammengebrochen waren, waren die Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen an Ort und Stelle, so Sprecher von beiden Organisationen. Der Zusammenbruch dürfte allerdings aufgrund von Hitze und Wassermangel verursacht gewesen sein. Drei Mädchen kamen ins Spital.

Zehn vorläufige Festnahmen rund um Identitären-Demo

Wien - Zehn vorläufige Festnahmen wegen strafrechtlicher Delikte, 271 Identitätsfeststellungen, drei verletzte Polizisten und ein beschädigter Dienstwagen: So lautete am Sonntag die Bilanz der Wiener Polizei rund um eine Demo der Identitären Bewegung und anderer rechtsextremer Bewegungen, bei der wenige hundert Teilnehmer am Samstagnachmittag durch die Innenstadt gezogen waren. Hunderte waren zur Gegendemo gekommen, kleinere Gruppen Vermummter sorgten laut Polizei für Tumulte.

Kein Treffen Marsalek-Takacs: FPÖ muss widerrufen

Wien/Aschheim - Führende FPÖ-Politiker und der Parlamentsklub müssen Behauptungen widerrufen, wonach Bundespolizeidirektor Michael Takacs sich mehrfach mit dem flüchtigen Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek getroffen habe und in Russlandspionage involviert sei. Takacs hatte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und den FPÖ-Klub zivilrechtlich auf Widerruf und Unterlassung geklagt, nach einem Vergleich hat die FPÖ Samstagnacht ihre Aussagen zurückgezogen.

Proteste in Bangladesch: Gericht dreht Quotenregelung zurück

Dhaka - Nach tödlichen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Bangladesch hat das höchste Gericht in Dhaka die Wiedereinführung einer kontroversen Quotenregelung im Öffentlichen Dienst teilweise zurückgedreht. Die Pläne hatten anhaltende heftige Studentenproteste ausgelöst. Ab sofort sollten 93 Prozent der Einstellungen auf der Grundlage von Leistung erfolgen, entschied das Gericht am Sonntag nach Angaben des Senders BBC Bangla.

E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Wien in Lebensgefahr

Wien - Ein E-Scooter-Fahrer hat sich Freitagabend in Wien-Landstraße bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige war am Kardinal-Nagl-Platz unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte. Er knallte dabei mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in den Schockraum eines Spitals, so die Polizei am Sonntag.

