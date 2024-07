Mann erschoss fünf Menschen in Altersheim in Kroatien

Zagreb - Bei einem Schusswaffenangriff in einem Altersheim in Kroatien sind Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Ein Unbekannter habe am Montag in der Einrichtung in Daruvar rund 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb das Feuer eröffnet, berichtete der staatliche Sender HRT. Anschließend sei er geflohen, aber schnell von der Polizei gefasst worden. Die Polizei wollte sich zunächst nicht zu der Tat äußern.

Biden verzichtet auf Kandidatur, Harris in den Startlöchern

Washington - US-Präsident Joe Biden wird bei der Wahl im November nicht für eine zweite Amtszeit antreten und hat seine Stellvertreterin Kamala Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen. Er glaube, dass es im besten Interesse seiner Partei und des Landes sei, wenn er sich zurückziehe und auf sein Amt konzentriere, erklärte Biden am Sonntag (Ortszeit). Harris muss sich jetzt den Rückhalt der Partei sichern. Zahlreiche einflussreiche Demokraten stellten sich bereits hinter sie.

FPÖ in Umfragen weiter stabil auf Platz eins

Wien - Die ferienbedingte Ruhe in der Innenpolitik spiegelt sich auch in den Umfragen wider. Im aktuellen APA-Wahltrend zeigt sich wenig Bewegung im Kräfteverhältnis zwischen den Parteien. Die FPÖ liegt im APA-Trend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, weiter mit 27,2 Prozent stabil auf Platz eins. Klar dahinter liefern sich ÖVP und SPÖ nach wie vor ein Rennen um Platz zwei, NEOS und Grüne eines um Platz vier.

Vorarlberger Polizist bei Einsatz von Hund schwer verletzt

Bregenz/Dornbirn - Ein Dornbirner Stadtpolizist ist am Sonntagabend bei einem Einsatz von einem Hund erheblich verletzt worden. Das Tier hatte sich "mit enormer Aggressivität" in dessen Oberschenkel festgebissen und ließ nicht von dem Mann ab, hieß es. Der zweite anwesende Polizist erschoss den Schäferhund schließlich. Gegen die beiden Hundehalter, die laut Exekutive bei der Attacke untätig blieben, werde ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit.

Neue Waldbrände im Süden Kalifornien ausgebrochen

Los Angeles - Im Süden des US-Staats Kalifornien sind neue Wald- und Buschbrände ausgebrochen, die sich rasant ausbreiten. Im Riverside County, östlich der US-Westküstenmetropole Los Angeles, standen am Sonntag (Ortszeit) binnen weniger Stunden mehr als 400 Hektar Buschland in Flammen, berichtete die Zeitung "Los Angeles Times". Zahlreiche Gebäude brannten nieder. Der im Sommer sehr trockene Süden des bevölkerungsreichsten US-Staats wird immer wieder von Bränden heimgesucht.

Hunderte Festnahmen bei Studentenprotesten in Bangladesch

Dhaka - Bei den gewaltsamen Studentenprotesten in Bangladesch sind nach Polizeiangaben bisher mehr als 500 Menschen festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Polizeibehörde der Hauptstadt Dhaka der Nachrichtenagentur AFP am Montag mitteilte, waren unter den mindestens 532 Festgenommenen auch führende Mitglieder der Oppositionspartei Bangladesh Nationalist Party (BNP).

Prozess um Messerstiche nach AMS-Kurs in Wien-Favoriten

Wien - Ein 21-jähriger Syrer hat am Montag einem Schöffensenat am Landesgericht zu erklären versucht, weshalb er einem 16 Jahre alten Burschen nach einem AMS-Kurs in einem Bildungszentrum in Wien-Favoriten mit einem Klappmesser in den Kopf gestochen und Schnittwunden am Hals und am Oberkörper beigebracht hatte. Der aus dem Irak stammende Jugendliche habe seine Schwester "beleidigt", behauptete der Angeklagte: "Ich war dabei, als er sie belästigt hat. Er hat unschöne Sachen gesagt."

Entscheidung über Ungarn-Boykott nach Außenministertreffen

Brüssel/Budapest - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will nach dem heutigen Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister in Brüssel entscheiden, ob er einen für Ende August geplanten informellen Rat der EU-Chefdiplomaten in Budapest boykottiert, indem er zum gleichen Zeitpunkt ein formelles Außenministertreffen einberuft. In kleinem Kreis (nur Minister, ohne Mitarbeiter) soll am Montag über den weiteren Umgang mit Ungarns aktueller Ratspräsidentschaft diskutiert werden.

