Biden will Rückzug in Rede an Nation erklären

Washington - US-Präsident Joe Biden will sich Mittwochabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation zu seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen äußern. Das kündigte der 81-jährige Demokrat auf der Plattform X an. Die Ansprache aus dem Oval Office ist für 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ) angesetzt. Biden schrieb, er wolle erklären, was er nun vorhabe und wie er seine Arbeit als Präsident zu Ende bringen wolle. Dazu kehrt Biden noch heute in die US-Hauptstadt Washington zurück.

Harris startet mit Rückenwind in den US-Wahlkampf

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris startet mit Rückenwind als mögliche Ersatzkandidatin für Joe Biden in den Präsidentschaftswahlkampf. Die 59 Jahre alte Demokratin hat laut Schätzungen von US-Medien die Unterstützung von genügend Delegierten der Demokraten, um nach dem Rückzug Bidens als Kandidatin ihrer Partei nominiert zu werden. Zudem gelang es ihr nach Angaben ihres Teams, seit dem Rückzug ihres Chefs eine Rekordsumme an Spenden einzusammeln.

Chefin des Secret Service tritt nach Trump-Attentat zurück

Washington - Die Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, gibt nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump ihren Posten ab. Das Weiße Haus bestätigte den Rücktritt in einer Stellungnahme. Cheatle war seit dem Schusswaffenangriff im US-Staat Pennsylvania, bei dem Trump verletzt wurde, unter Druck geraten. Ein Schütze hatte vor gut einer Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikanischen Partei in der Stadt Butler das Feuer eröffnet und auf Trump geschossen.

Wien bleibt auf roter Welterbe-Liste, aber Perspektive 2025

Neu-Delhi/Wien - Wiens historisches Zentrum bleibt zumindest ein weiteres Jahr auf der "Roten Liste" der gefährdeten Welterbestätten. Dies hat das UNESCO-Welterbekomitee am Dienstag auf seiner 46. Sitzung im indischen Neu-Delhi beschlossen, wie zunächst die Tageszeitung "Kurier" (online) berichtete. Hauptgrund ist weiterhin das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt. Wien erhielt aber eine Perspektive, 2025 die "Rote Liste" verlassen zu können.

AK-Anderl: "Arbeitszeitverkürzung funktioniert"

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat heute wieder einmal die Werbetrommel für eine Arbeitszeitverkürzung gerührt - und dabei Unterstützung von Christian Ebner, Geschäftsführer bei dem oberösterreichischen Elektrotechnikbetrieb Kagerer, erhalten. Dieser hatte heuer im März auf eine 4-Tage-Woche (36 Stunden) umgestellt - und würde das wieder tun. Die Produktivität und die Gesundheit der Mitarbeiter sei gesteigert worden.

Vier Jahre Haft für Stich in Lendenregion der Ex-Freundin

Wien - Weil er am 21. März 2024 seiner Ex-Freundin einen Messerstich in die Lendenregion versetzt hatte, ist am Dienstag ein 59-jähriger Pole am Wiener Landesgericht zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Geschworenen verwarfen den inkriminierten versuchten Mord einstimmig, der Angeklagte wurde wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Weiter Streit um Fahrradboten-KV

Wien - Die Gewerkschaft sieht in den stockenden KV-Verhandlungen bei den Fahrradboten im aktuellen Lohnerhöhungsangebot seitens Foodora von 5,8 Prozent, die der Essenslieferdienst freiwillig ab 1. August für freie und angestellte Radler anbietet, "einen ersten Teilerfolg für Gewerkschaft und Beschäftigte". Der Lieferando-Konkurrent hatte diesen Schritt am Montag angekündigt. Die Gewerkschaft besteht aber weiterhin auf ihrer Forderung nach ein Plus von 8,7 Prozent.

