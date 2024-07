Klimaaktivisten protestierten weltweit an Flughäfen

Köln/Wien/Klagenfurt - Aktivistinnen und Aktivisten wollen am Mittwoch weltweit mit Protestaktionen auf Flughäfen auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. Am Flughafen Köln/Bonn war der Flugverkehr für mehrere Stunden unterbrochen. Fünf Personen, die sich am Vorfeld angeklebt hatten, mussten dort wieder abgelöst werden, wie die Kölner Polizei mitteilte. Gegen 9.20 Uhr konnten die Start- und Landebahnen wieder freigegeben werden. In Österreich war die Lage am Vormittag vorerst noch ruhig.

Harris hielt erste Wahlkampfrede im Swing State Wisconsin

Washington - Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat bei ihrer ersten Rede in neuer Rolle im Swing State Wisconsin die neue Phase des Wahlkampfs eingeläutet. "Der Weg ins Weiße Haus führt durch Wisconsin. (...) Und um in Wisconsin zu gewinnen, zählen wir auf Sie, genau hier in Milwaukee", so Harris bei einem Auftritt in Milwaukee. Zuvor hatten die beiden demokratischen Spitzen im US-Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, ihr ihre volle Unterstützung zugesagt.

Mehrere Razzien gegen islamistischen Verein in Deutschland

Hamburg - Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat einen deutschlandweit aktiven islamistischen Verein verboten, der nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ein "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa" ist. Zum Vollzug der Verbotsverfügung gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und fünf Teilorganisationen durchsuchten Polizisten am Mittwoch in der Früh das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) mit der Imam Ali Moschee sowie weitere Gebäude in insgesamt acht Bundesländern.

Autobombenanschlag auf Geheimdienstoffizier in Moskau

Moskau - Bei einem Bombenanschlag im Norden von Moskau ist am Mittwoch in der Früh ein ranghoher, russischer Offizier schwer verletzt worden. Eine Autobombe explodierte, als der Mann sich in den Wagen setzte, teilten die Behörden mit. Zwei Menschen seien verletzt worden, so das Ermittlungskomitee. Medien berichteten, dem Offizier seien bei der Explosion die Beine abgetrennt worden; auch seine Ehefrau sei verletzt worden.

Flugzeugabsturz in Nepal fordert Menschenleben

Kathmandu - In Nepal ist ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu abgestürzt. Der Pilot habe überlebt, es gebe aber "viele" Todesopfer, gab die Polizei bekannt. Laut ersten Meldungen soll es 18 Tote geben. Die Maschine der Fluglinie Sarya Airlines sei Mittwoch früh gegen 11.15 Uhr (Ortszeit, 7.30 Uhr MESZ) verunglückt, erklärte das nepalesische Militär.

Viele Betriebe von aktuellen Herausforderungen überfordert

Wien - Der KSV1870 hat die Insolvenzursachen fürs Vorjahr erhoben und kommt zum Schluss, dass es bei vielen pleitegegangenen Unternehmen an operativen Grundlagen hapert. Überhaupt seien viele Betriebe von den aktuellen Herausforderungen überfordert, so die Einschätzung der Kreditschützer. Die "operativen Ursachen" für eine Zahlungsunfähigkeit wie etwa mangelnde Organisation sind im Vergleich zu 2022 jedenfalls stark angestiegen, zeigt eine aktuelle KSV-Erhebung der Pleitegründe.

Britischer Blues-Musiker John Mayall mit 90 Jahren gestorben

Los Angeles - Der britische Blues-Pionier John Mayall ist tot. Der Musiker, der zahlreiche Instrumente spielte und sang, sei "friedlich in seinem Zuhause in Kalifornien" gestorben, erklärte Mayalls Familie am Dienstag in einem Beitrag im Onlinedienst Facebook. Es wurden keine Angaben zur Todesursache gemacht. Es hieß lediglich, dass "gesundheitliche Probleme" nun "zum Frieden" für den 90-Jährigen geführt hätten.

Niederländerin in Tirol von Kuh verletzt

Sölden - Eine 27-jährige Niederländerin ist Dienstagnachmittag in Sölden im Tiroler Ötztal von einer Kuh verletzt worden. Die Frau hatte einen Wanderweg beim Abstieg der Alm "Gampe Thaya" verlassen, um vier liegende Kühe zu fotografieren. Als sie sich den Tieren näherte, stand eine Kuh auf und stieß sie mit einem Horn in den Oberschenkel, berichtete die Polizei.

