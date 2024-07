Flugverkehr in Frankfurt nach Störaktion wieder aufgenommen

Frankfurt am Main - Der Flugverkehr am größten deutschen Airport in Frankfurt am Main ist in der Früh nach einer Störaktion von Klimaaktivisten wieder aufgenommen worden. Inzwischen seien alle vier Start- und Landebahnen wieder offen und der Betrieb werde wieder hochgefahren, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Donnerstagmorgen. Demnach wurden rund 170 der 1.400 für Donnerstag geplanten Flüge annulliert. Die Zahl könne sich im Laufe des Tages noch weiter erhöhen.

Biden nennt "Verteidigung der Demokratie" als Rückzugsgrund

Washington - US-Präsident Joe Biden hat seinen Ausstieg aus dem Präsidentschaftsrennen in einer Rede an die Nation mit der "Verteidigung der Demokratie" begründet. Diese sei "wichtiger als jeder Titel", so Biden im Oval Office des Weißen Hauses. Er habe entschieden, dass der beste Weg nach vorne darin bestehe, die "Fackel an eine neue Generation" weiterzugeben und so die Nation zu vereinen, so der 81-Jährige und kündigte an, sich nun ganz seinen Aufgaben als Präsident widmen zu wollen.

Verdächtiger nach Leichenfund in Wiener Hotel festgenommen

Wien - Nach dem Fund einer Leiche in einem Wiener Hotel am Mittwoch ist noch am Abend desselben Tages ein Arbeitskollege des Mannes unter dringendem Mordverdacht in Tschechien festgenommen worden. Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (online) wurde seitens der Polizei bestätigt. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde demnach durch eine Sondereinheit der tschechischen Polizei in der Nähe seines Wohnhauses gestellt, hieß es in einer Aussendung.

Gewerkschaft will Wohnen wieder "leistbar" machen

Wien - Die Gewerkschaft hat ein Paket für leistbares Wohnen präsentiert. Ein solches sei nötig, weil die Wohnkosten seit Jahren enorm ansteigen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im ÖGB-Hauptquartier in Wien. Für immer mehr Menschen stellten Wohnungskosten eine unüberwindbare Hürde dar, während Immobilienspekulanten Rekordgewinne machten. Die Regierung habe jahrelang zu wenig getan, Maßnahmen wie die türkis-grüne Mietpreisbremse seien zu spät erfolgt und wirkten nicht.

KPÖ tritt bei Nationalratswahl bundesweit an

Wien - Die KPÖ hat laut eigenen Angaben alle erforderlichen Unterstützungserklärungen für einen bundesweiten Antritt bei der Nationalratswahl am 29. September gesammelt. Spitzenkandidat wird Tobias Schweiger. Inhaltlich will sich die KPÖ unter anderem für das Thema leistbares Wohnen stark machen. Die Kommunistische Partei ist bisher bei jeder Nationalratswahl angetreten, tatsächlich dort vertreten war sie aber nur von 1945 bis 1959.

Wieder größerer Angriff Russlands auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine meldet wieder einen größeren russischen Drohnenangriff: Russland habe in der Nacht auf Donnerstag mit 38 Angriffsdrohnen vom iranischen Typ Shahed mehrere Landesteile attackiert, darunter Gebiete in der südlichen Region Odessa und in der Zentralukraine, teilte Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk mit. 25 dieser Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Drei weitere Drohnen habe man aus dem Auge verloren, als sie die Grenze zu Rumänien überflogen hätten.

Putin empfing syrischen Machthaber Assad

Moskau/Damaskus - Der russische Machthaber Wladimir Putin hat seinen syrischen Kollegen Bashar al-Assad zu Gesprächen in Moskau empfangen. Im russische Fernsehen wurden am Donnerstag Aufnahmen des Treffens gezeigt, das am Mittwochabend stattfand. Nach Angaben Putins standen dabei die "Eskalation" der Lage im Nahen Osten und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Syrien im Mittelpunkt.

Männer schmuggeln Elfenbeinschnitzereien in Unterwäsche

Wien - Zwei Reisende sind am Flughafen Wien-Schwechat mit zahlreichen Elfenbeinschnitzereien in ihrer Unterwäsche aufgegriffen worden. Insgesamt konnten die Zöllnerinnen und Zöllner 47 Holzschnitzereien, fünf Metallfiguren, vier Schwerter und einen ungeschliffenen Diamanten sowie einen Edelstein sicherstellen, wie es am Donnerstag in einer Aussendung des Finanzministeriums hieß. Auch ein tierischer Zahn unbekannter Herkunft konnte gefunden werden.

