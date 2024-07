Sommerspiele in Paris werden mit Bootsparade eröffnet

Paris - Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden am Freitag feierlich eröffnet. Die Eröffnungszeremonie wird dabei erstmals in der Geschichte nicht in einem Stadion abgehalten, sondern mit einer Bootsparade auf der Seine. Diese endet nach rund sechs Kilometern Fahrt am Trocadero direkt beim Eiffelturm. Welche Künstler auftreten und wer das Olympische Feuer entzündet, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die ersten von insgesamt 329 Medaillenentscheidungen folgen am Samstag.

Französisches Schnellzugnetz durch Vandalismus gestört

Paris - Am Tag der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris haben Unbekannte das Schnellzugnetz in Frankreich beschädigt. Durch Vandalismus an drei Hochgeschwindigkeitsstrecken sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Brandanschläge seien in der Nacht verübt worden. Am Abend werden die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt eröffnet. Sie dauern bis zum 11. August.

Mindestens zehn Tote bei Tropensturm in Vietnam

Hanoi - Bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen im Zuge des Tropensturms "Prapiroon" sind diese Woche im Norden Vietnams den Behörden zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Neun Menschen wurden noch vermisst, wie die Katastrophenschutzbehörde am Freitag mitteilte. Der Sturm war am Dienstag in Vietnam auf Land getroffen und sorgte seit dem für starke Regenfälle. Dabei fielen in einigen Gebieten laut Behörden mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter.

Trump zurückhaltend zu TV-Debatte mit Harris

Washington/Houston (Texas) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat eine Debatte mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris vorerst abgelehnt. Es sei unangebracht, etwas zu vereinbaren, solange die 59-Jährige nicht offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ernannt worden sei, erklärte Trumps Kampagnensprecher Steven Cheung am Donnerstag (Ortszeit). Er begründete die Entscheidung damit, dass die Demokraten ihre Meinung noch ändern könnten.

Harris und Biden dringen auf Geisel-Deal - Kritik aus Israel

Washington - Die USA haben Israels Premier Benjamin Netanyahu zu einem zügigen Abkommen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Geiselfreilassung gedrängt. Vor allem US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris richtete mit Blick auf die humanitäre Lage in Gaza mahnende Worte an Netanyahu. "Wir können angesichts dieser Tragödien nicht wegschauen. Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids gefühllos zu werden." Sie werde nicht schweigen, sagte Harris.

Salzburger Festspiele werden mit Festakt offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2024 werden am Freitag um 11 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält Nina Chruschtschowa, die Urenkelin des einstigen sowjetischen KP-Parteichefs Nikita Chruschtschow. Das Festival startete de facto bereits vor einer Woche mit der Ouverture Spirituelle und der Premiere des neuen "Jedermann" mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft.

Viele Corona-Betroffene nach einem Jahr noch beeinträchtigt

Wien/Innsbruck/Linz - Die Belastungen durch das Post-Covid-Syndrom "gehen nicht einfach vorbei". Ein Jahr nach einer Covid-19-Erkrankung leidet noch immer ein erheblicher Teil der Betroffenen an Einschränkungen mit Erschöpfungszuständen, Konzentrationsstörungen etc. Das haben Innsbrucker und Linzer Wissenschafter jetzt in einer neuen Studie belegt.

Großeinsatz nach Banküberfall in Innsbruck

Innsbruck - Ein Banküberfall hat Freitagfrüh in Innsbruck zu einem Großeinsatz geführt. Eine Bankfiliale im Stadtteil Reichenau war betroffen, bestätigte ein Polizeisprecher mehrere Medienberichte gegenüber der APA. Der Täter war offenbar auf der Flucht. Bei der Alarmfahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der über dem Gebiet kreiste. Über den Tathergang war indes noch nichts bekannt.

