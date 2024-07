Brandanschläge auf Bahnstrecken in Frankreich vor Olympia

Paris - Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris haben mutmaßliche Brandanschläge auf technische Anlagen weite Teile des französischen Bahnverkehrs lahmgelegt. Geheimdienste und Sicherheitskräfte seien mobilisiert, "um die Täter dieser kriminellen Taten zu finden und zu bestrafen", sagte Premierminister Gabriel Attal am Freitag. Nach Angaben der französischen Bahn SNCF waren etwa 800.000 Fahrgäste betroffen. Zunächst bekannte sich niemand zu den Aktionen.

Zwei Festnahmen nach eskalierendem Banden-Streit in Wien

Wien - Im Zusammenhang mit der in der Bundeshauptstadt schwelenden, teils mit Stich- und Schusswaffen ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern mit tschetschenischen Wurzeln auf der einen und syrischer bzw. afghanischer Abstammung auf der anderen Seite, hat es nun zwei weitere Festnahmen gegeben. Es handelt sich um zwei Syrer im Alter von 19 und 34, wie zunächst die "Kronen Zeitung" berichtete. Das Landesgericht hat über die beiden bereits die U-Haft verhängt.

EU gibt Erlöse aus Russland-Geldern für Ukraine frei

Brüssel - Die EU gibt erstmals Zinserträge aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine frei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte eine Überweisung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an. Russland wird nach Angaben aus dem Kreml auf die Weitergabe der Erlöse seines in der EU eingefrorenen Vermögens an die Ukraine reagieren. Russland werde seine nächsten Schritte überdenken, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Haftstrafen elf Jahre nach Zugunfall mit 80 Toten in Spanien

Santiago de Compostela - Fast auf den Tag genau elf Jahre nach einem Zugsunglück mit 80 Todesopfern im Nordwesten Spaniens sind die beiden beschuldigten Männer zu Haftstrafen von jeweils zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Der Lokführer des Unglückszuges sowie der damalige Sicherheitschef der spanischen Bahngesellschaft Adif seien von der Richterin unter anderem der Tötung wegen "grober Fahrlässigkeit" in 79 Fällen für schuldig befunden worden, teilte das Oberlandesgericht der Region Galicien mit.

Salzburger Festspiele mit Festakt offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2024 sind am Freitag mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet worden. Die Festrede hielt Nina Chruschtschowa, Urenkelin des ehemaligen sowjetischen KP-Parteichefs Nikita Chruschtschow. Kunst sei prophetisch, befreiend, optimistisch, rebellisch, sie weise uns in ihrer Transzendenz den Weg, sagte die Politikwissenschafterin, die auch Wladimir Putins Regime kritisierte.

Erneut Banküberfall in Innsbruck, bewaffneter Täter flüchtig

Innsbruck - Eine Bankfiliale im Innsbrucker Stadtteil Reichenau ist Freitagfrüh überfallen worden. Dem mit einer Schusswaffe bewaffneten und vermummten Täter gelang die Flucht, hieß es von der Polizei. Bis zum Nachmittag fehlte von dem Mann, der auf Englisch Bargeld gefordert hatte, jede Spur. Eine Bankmitarbeiterin händigte dem Mann einen Betrag in unbekannter Höhe aus, woraufhin er die Bank verließ und mit einem E-Scooter in Richtung Südosten flüchtete. Es wurde niemand verletzt.

Krankenstände 2023 um halben Tag pro Kopf gestiegen

Wien - Die Zahl der Krankenstandstage ist 2023 leicht gestiegen. Unselbstständige Erwerbstätige waren im vergangenen Jahr im Schnitt 15,4 Tage im Krankenstand, um einen halben Tag mehr (14,9 Tage) als noch 2022. Zurückgegangen ist hingegen die Zahl der Menschen in Frühpension, 2023 waren es um 4,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das geht aus den am Freitag von der Statistik Austria veröffentlichten Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger hervor.

Wiener Börse zeigt sich schwächer, Palfinger nach Zahlen fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin schwächer gezeigt. Der Leitindex ATX verlor 0,44 Prozent auf 3.653,25 Punkte, der heimische Aktienmarkt liegt nunmehr den vierten Tag in Folge im negativen Bereich. Am Nachmittag wurden in den USA frische Inflationszahlen veröffentlicht, die sich mehrheitlich im Rahmen der Erwartungen befanden. Palfinger-Papiere kletterten nach Ergebnisvorlage um 3,1 Prozent nach oben. Schwach notierte Lenzing mit minus 2,5 Prozent.

