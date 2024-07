"Letzte Generation" plant Protestaktion auf Wiener Flughafen

Wien - Die Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation" hat für Samstag eine Protestaktion auf dem Wiener Flughafen angekündigt. In einer Presseaussendung gaben die Aktivisten bekannt, auf Flughäfen in mehreren Ländern, darunter Österreich, den Flugverkehr stören zu wollen. Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Aktionen auf Flughäfen im deutschsprachigen Raum.

Trump warnt vor "drittem Weltkrieg" bei Wahlniederlage

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu vor einem "dritten Weltkrieg" gewarnt, sollten seine Republikaner nicht die Präsidentschaftswahl gewinnen. "Wenn wir gewinnen, wird alles ganz einfach. Dann klappt alles und ganz schnell", sagte Trump, der am Freitag Netanyahu und dessen Frau in seinem Anwesen in Florida empfing. "Wenn wir nicht gewinnen, gibt es große Kriege im Nahen Osten und vielleicht den dritten Weltkrieg."

34-Jährige bei Autounfall in Oberösterreich getötet

Bad Leonfelden - Eine Mutter von drei Kindern ist Freitagmittag bei einem Autounfall im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) ums Leben gekommen. Die 34-Jährige war mit dem Pkw in einer lang gezogenen Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegen kommenden Lkw zusammengekracht. Darauf überschlug sich der Wagen und blieb am Bankett liegen. Die Kinder, drei, sechs und zehn Jahre alt, wurden verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock, so die Polizei.

Reihenhaus in Deutschland nach Explosion eingestürzt

Memmingen - Im bayrischen Memmingen ist nach einer Explosion ein Reiheneckhaus eingestürzt. Ob sich Menschen in dem Gebäude befanden, sei noch unklar, hieß es am Freitagabend aus der Lagezentrale der Polizei. Zumindest bei zwei Personen war der Aufenthaltsort zunächst nicht bekannt. Die umliegenden Gebäude seien massiv beschädigt worden. In der Stadt läuft ein Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften.

Israel bereitet entscheidende Offensive gegen Hisbollah vor

Jerusalem - Die israelische Armee bereitet laut eigenen Angaben eine "entscheidende Offensive" gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Die Truppen bereiteten sich auf den "Übergang zur Offensive" vor, sagte der israelische Generalmajor Ori Gordin laut Militärangaben vom Freitag. "Wenn der Moment kommt und wir in die Offensive gehen, wird es eine entscheidende Offensive", fügte er hinzu.

4-Jähriger überstand Balkon-Absturz in Feldkirch glimpflich

Bregenz - Ein vierjähriger Bub hat am frühen Freitagabend in Feldkirch einen sieben Meter hohen Absturz von einem Balkon auf einen Schotterweg mit leichten Verletzungen überstanden. Das Kind öffnete in einem unbeobachteten Moment die Balkontüre, ging hinaus, kletterte über die Brüstung und stürzte ab, informierte die Polizei. Ein Zeuge leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der Bub ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Erstmals Todesopfer durch Oropouche-Virus

Salvador de Bahia - In Brasilien sind erstmalig zwei Menschen an dem von Mücken übertragenen Oropouche-Virus gestorben. "Bisher gibt es in der wissenschaftlichen Fachliteratur weltweit keine Berichte über Todesfälle durch die Krankheit", teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Bei den Fällen handle es sich um Frauen aus dem Bundesstaat Bahia im Nordosten Brasiliens. Demnach waren beide unter 30 Jahre alt und hatten keine Begleiterkrankungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red