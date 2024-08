Pensionen sollen um 4,5 bis 4,7 Prozent steigen

Wien - Die Pensionen sollen im kommenden Jahr um den gesetzlichen Anpassungsfaktor steigen, der voraussichtlich zwischen 4,5 und 4,7 Prozent liegen wird. Das hat die Bundesregierung am Dienstag bekanntgegeben. Um denselben Wert soll auch die Ausgleichszulage steigen. Für höchste Pensionen gibt es wieder eine Deckelung. Die Schutzklausel für das Pensionskonto wird um ein Jahr verlängert, die Aliquotierung der ersten Pensionserhöhung bleibt ausgesetzt.

Israelisches Militär zieht sich aus Khan Younis zurück

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat sich aus der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens zurückgezogen. Während der einwöchigen Razzia im Osten der Stadt seien mehr als 150 palästinensische Kämpfer getötet worden, teilt das Militär mit. Es seien Tunnel zerstört und Waffen beschlagnahmt worden. Nach dem Rückzug kehrten Tausende Palästinenser in die weitgehend zerstörte Stadt zurück.

Israels Armee greift zehn Hisbollah-Ziele im Libanon an

Beirut/Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag etwa zehn Ziele der Hisbollah-Miliz in sieben verschiedenen Gebieten des südlichen Libanon angegriffen. Dabei sei ein Kämpfer der pro-iranischen Miliz getötet worden, teilte die Armee mit. Die Armee habe auch "ein Waffenlager der Hisbollah, terroristische Infrastruktur, Militäreinrichtungen und einen Raketenwerfer im Südlibanon" getroffen.

Erdrutsche in Südindien forderten zahlreiche Menschenleben

Thiruvananthapuram - Nach heftigen Regenfällen im Süden Indiens steigt die Zahl der Toten durch Erdrutsche auf mindestens 45. Es werden noch viele weitere Verschüttete befürchtet. Retter seien im Einsatz und suchten unter den Trümmern zerstörter Häuser nach Überlebenden, wie Beamte und örtliche Medien berichteten.

Auch 2025 Nulllohnrunde für Spitzenpolitik im Bund

Wien - Für Spitzenpolitiker im Bund wird es auch 2025 eine Nulllohnrunde geben. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt. Betroffen sind unter anderem der Bundespräsident und die gesamte Regierungsmannschaft sowie Nationalratspräsidenten und Klubobleute. Die Politikerbezüge sind eigentlich an den gesetzlichen Pensionsanpassungsfaktor gekoppelt, basierend auf der Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate. Dieser wird voraussichtlich zwischen 4,5 und 4,7 Prozent liegen.

28-Jähriger steht in Vorarlberg wegen Mordes vor Gericht

Feldkirch - Der Hauptangeklagte im Mordfall um eine 30-Jährige, die im März 2022 erwürgt und in einem Riedgraben abgelegt worden war, hat am Dienstagvormittag am Landesgericht Feldkirch die Verantwortung für den Tod der Frau von sich gewiesen. Er habe die Tötung der 30-Jährigen lediglich mitangesehen, sagte der 28-Jährige. Vielmehr beschuldigte er den 22-jährigen Zweitangeklagten, in dessen Wohnung sich die Tat ereignete. Dieser ist noch nicht zu Wort gekommen.

Bärin im Trentino wenige Stunden nach Abschusserlass getötet

Trient - Die Problembärin KJ1, die am 16. Juli einen französischen Urlauber angegriffen haben soll, ist am Dienstag im norditalienischen Trentino erlegt worden. Ein Team des Trentiner Forstkorps hatte das Tier in den Wäldern oberhalb der Ortschaft Padaro di Arco durch sein Funkhalsband lokalisiert. Wenige Stunden davor hatte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti eine Verordnung für die Tötung der Problembärin erlassen, die mit drei Jungen unterwegs war.

Menschenrechtsverstöße an EU-Grenzen oft nicht geahndet

EU-weit/Brüssel - Viele Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen werden nicht ausreichend geahndet. Das bemängelt die EU-Agentur für Grundrechte (FRA) mit Sitz in Wien in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Zugleich prangert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die "Misshandlung" von Asylwerbern in einem geschlossenen Lager auf der griechischen Insel Samos an.

