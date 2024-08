Mindestens sechs Tote bei Protesten nach Wahl in Venezuela

Caracas - In Venezuela ruft die Opposition zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro auf, der sie die Fälschung der Präsidentenwahl vorwirft. Bei den bisherigen Protesten gegen Maduro sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien auch zwei Jugendliche, teilte die Menschenrechtsorganisation Foro Penal mit. Im ganzen Land seien 749 Demonstranten festgenommen worden, sagte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab.

Israelischer Angriff in Beirut: Vergeltung für Golan-Angriff

Beirut/Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag in Beirut einen gezielten Schlag gegen einen Hisbollah-Anführer ausgeführt, der für den Beschuss der Golanhöhen mit zwölf Toten am Wochenende verantwortlich sein soll. Bei dem Beschuss eines Vorortes der libanesischen Hauptstadt sind einem Medienbericht und Sicherheitskreisen zufolge eine Frau getötet und sieben weitere Personen verletzt worden.

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger will mitregieren

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Dienstag bei den Puls 4/Puls 24-"Sommergesprächen" erneut die Ambitionen der NEOS auf eine Regierungsbeteiligung bekräftigt. "Ja, die brauchen uns", meinte sie mit Blick auf die anderen Parteien. Es brauche eine Kraft, die echte Reformen antreibt - man könne sich nicht mehr leisten, nur an kleinen Schrauben zu drehen.

Europäische Staatsanwaltschaft brachte Anklage in Wien ein

Wien/Luxemburg - Am Mittwoch wird am Wiener Landesgericht erstmals eine von der Europäischen Staatsanwaltschaft eingebrachte Anklage verhandelt. Einem Unternehmer wird vorgeworfen, sich von Juni 2022 bis März 2023 in 1.041 Angriffen widerrechtlich Mittel aus dem EU-Förderprogramm "Reparaturbonus" erschlichen zu habe, für das 130 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wurden. Angeklagt ist schwerer gewerbsmäßiger Betrug und ausgabenseitiger Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU.

Zweiter Terror-Prozess gegen IS-Mann Lorenz K. geht zu Ende

Wien - Am Wiener Landesgericht geht am Mittwoch der zweite Terror-Prozess gegen den im April 2018 zu neun Jahren Haft verurteilten IS-Terroristen Lorenz K. in die Zielgerade. Die geplante Zeugeneinvernahme eines Chat-Partners des mittlerweile 25-Jährigen dürfte scheitern - der Deutsche weigert sich nach Wien zu kommen, auch zu einer Befragung via Video soll der Mann nicht bereit sein. Vermutlich wird es daher nur mehr Verlesungen und danach schon die Schlussvorträge geben.

Lukaschenko begnadigt zum Tode verurteilten Deutschen

Minsk - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat den zum Tode verurteilten Deutschen Rico K. begnadigt. Das berichtete die belarussische Nachrichtenagentur Belta am Dienstag. Belarussischen Medienberichten zufolge hat K. unter anderem zugegeben, im Auftrag des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU militärische Anlagen fotografiert zu haben.

