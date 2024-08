Irans Khamenei will direkten Angriff auf Israel

Teheran - Nach der gezielten Tötung des Hamas-Anführers Ismail Haniyeh Mittwoch früh in der iranischen Hauptstadt Teheran will Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei einem Bericht zufolge einen direkten Angriff auf Israel. Khamenei habe einen entsprechenden Befehl erteilt, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf drei über den Befehl informierte iranische Beamte, darunter zwei Mitglieder der iranischen Elitestreitmacht, den Revolutionsgarden.

Schallenberg zu FPÖ-Außenministerium: "Will in ÖVP niemand"

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg ist skeptisch, ob der FPÖ nach der Nationalratswahl wieder das Außenministerium überlassen werden könnte. "Eine blaue Übernahme des Außenministeriums ist eine intellektuelle Steilvorlage, die niemand in der ÖVP will - und ich am allerwenigsten." Der ÖVP-Minister zeigte sich im APA-Interview "sehr zuversichtlich, dass wir den Bundeskanzler stellen werden". Sollte er gefragt werden, würde er auch gerne Außenminister bleiben.

Drahtzieher der 9/11-Anschläge will sich schuldig bekennen

Washington/Guantanamo - Der mutmaßliche Chefplaner der Terroranschläge vom 11. September 2001 und weitere Mitangeklagte wollen nach Angaben der US-Regierung eine Vereinbarung mit der Justiz eingehen und sich schuldig bekennen. Khalid Sheikh Mohammed und zwei weitere Beschuldigte hätten einer solchen Einigung zugestimmt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die genauen Details würden noch nicht publik gemacht. Auch das weitere Prozedere blieb zunächst unklar.

Trump greift Harris in Bezug auf Herkunft und Hautfarbe an

Washington - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris scharf angegriffen mit Blick auf ihre Herkunft und Hautfarbe. Harris habe lange ausschließlich mit ihrer indischen Abstammung geworben und sei dann plötzlich schwarz geworden, behauptete Trump bei einem Auftritt vor der nationalen Vereinigung schwarzer Journalisten in Chicago, bei dem sich der Republikaner einen harten Schlagabtausch mit den Moderatoren lieferte.

US-Demokraten starten Votum zu Harris als Kandidatin

Washington - Die US-Demokraten beginnen am Donnerstag mit ihrer Abstimmung zur offiziellen Nominierung von Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin. Das elektronische Votum dauert fünf Tage. Harris ist die Kandidatur sicher. Nach Angaben der Parteizentrale unterstützten im bisherigen Nominierungsprozess 99 Prozent der teilnehmenden Parteidelegierten ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur. Bei dieser endgültigen Entscheidung hat sie keine Konkurrenz.

Streit zwischen Athen und Ankara: Ministerbesuch abgesagt

Athen/Ankara - Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei sind wieder einmal angespannt. Jüngste Streitigkeiten wegen eines Einsatzes der Marine der Türkei vor Zypern und von Athen als revisionistisch kritisierte Landkarten in türkischen Schulbüchern gipfelten in der Absage eines geplanten Besuchs des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya. Er hätte in Athen mehrere Vertreter der konservativen Regierung von Premier Kyriakos Mitsotakis (Nea Dimokratia/ND) treffen sollen.

Toter Bub in Tirol: Urteil ante portas

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Mordprozess gegen einen 39-Jährigen, dessen sechsjähriger Sohn im Sommer 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, findet am Donnerstag der dritte und wohl letzte Verhandlungstag statt. Dem Vater wird vorgeworfen, sein gesundheitlich beeinträchtigtes Kind in die Ache geworfen und dann einen Raubüberfall vorgetäuscht zu haben. Während sich die Staatsanwaltschaft von seiner Schuld überzeugt zeigte, bekannte sich der Mann nicht schuldig.

Einstweilige Verfügung gegen Benko-Mutter aufgehoben

Innsbruck/Wien - Die Mutter von Signa-Gründer Ren� Benko, Ingeborg Benko, hat in der Causa rund um ihre Funktion als Erststifterin zweier Privatstiftungen offenbar einen juristischen Sieg davongetragen: Nachdem das Landesgericht Innsbruck im Juni eine vom Masseverwalter im Benko-Konkursverfahren beantragte Einstweilige Verfügung gegen die Mutter bewilligt hatte, gab nunmehr das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) ihrer Beschwerde statt und hob die Einstweilige Verfügung wieder auf.

