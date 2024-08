Irans Khamenei will direkten Angriff auf Israel

Teheran - Nach der gezielten Tötung des Hamas-Anführers Ismail Haniyeh Mittwoch früh in der iranischen Hauptstadt Teheran will Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei einem Bericht zufolge einen direkten Angriff auf Israel. Khamenei habe einen entsprechenden Befehl erteilt, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf drei über den Befehl informierte iranische Beamte, darunter zwei Mitglieder der iranischen Elitestreitmacht, den Revolutionsgarden.

Schallenberg zu FPÖ-Außenministerium: "Will in ÖVP niemand"

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg ist skeptisch, ob der FPÖ nach der Nationalratswahl wieder das Außenministerium überlassen werden könnte. "Eine blaue Übernahme des Außenministeriums ist eine intellektuelle Steilvorlage, die niemand in der ÖVP will - und ich am allerwenigsten." Der ÖVP-Minister zeigte sich im APA-Interview "sehr zuversichtlich, dass wir den Bundeskanzler stellen werden". Sollte er gefragt werden, würde er auch gerne Außenminister bleiben.

US-Demokraten starten Votum zu Harris als Kandidatin

Washington - Die US-Demokraten beginnen am Donnerstag mit ihrer Abstimmung zur offiziellen Nominierung von Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin. Das elektronische Votum dauert fünf Tage. Harris ist die Kandidatur sicher. Nach Angaben der Parteizentrale unterstützten im bisherigen Nominierungsprozess 99 Prozent der teilnehmenden Parteidelegierten ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur. Bei dieser endgültigen Entscheidung hat sie keine Konkurrenz.

Grüne für Kindergartenausbau statt Großelternkarenz

Wien - Angesichts des neuerlichen Werbens der ÖVP für eine Großelternkarenz gehen die Grünen in die Offensive. Sie fordern stattdessen einen verpflichtenden Kinderbetreuungsausbauplan für Länder und Gemeinden. Regeln wollen sie das in einer 15a-Vereinbarung. Bei Nichteinhaltung soll es Sanktionen für die Länder geben. Auch eine generelle Kompetenzverlagerung an den Bund schließen die Grünen nicht aus, wie Familiensprecherin Barbara Neßler der APA erklärte.

EU-Regulierung von Künstlicher Intelligenz tritt in Kraft

EU-weit/Brüssel - Die viel beachtete EU-Verordnung zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) tritt mit heute, 1. August, in Kraft. Der AI-Act ("Artificial Intelligence Act") teilt KI-Systeme in unterschiedliche Risiko-Kategorien ein und reguliert diese dementsprechend. Die große Mehrheit der Systeme dürfte aber in die niedrigste Risiko-Kategorie fallen und keinen neuen Regeln unterliegen, geht aus der Folgenabschätzung der EU-Kommission hervor.

IS-Mann Lorenz K. kassiert in zweitem Prozess 16 Jahre

Wien - Der bereits im April 2018 zu neun Jahren Haft verurteilte IS-Terrorist Lorenz K. hat am Mittwoch erneut eine hohe Haftstrafe ausgefasst. Die Geschworenen sahen ihn schuldig, aus der Haft heraus versucht zu haben, einen Deutschen zu einem Anschlag im Namen des IS anzustiften. Für die Bestimmung zum Mord - zu dem es nie kam - kassierte K. eine Zusatzstrafe von 16 Jahren. Ein Mitangeklagter erhielt sechs Jahre. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

