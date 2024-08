Irans Khamenei will direkten Angriff auf Israel

Teheran - Nach der gezielten Tötung des Hamas-Anführers Ismail Haniyeh Mittwoch früh in der iranischen Hauptstadt Teheran will Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei einem Bericht zufolge einen direkten Angriff auf Israel. Khamenei habe einen entsprechenden Befehl erteilt, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf drei über den Befehl informierte iranische Beamte, darunter zwei Mitglieder der iranischen Elitestreitmacht, den Revolutionsgarden.

Tausende bei Trauerzeremonie für Haniyeh in Teheran

Teheran - In der iranischen Hauptstadt Teheran nehmen Tausende Menschen an der staatlich-organisierten Trauerzeremonie für den getöteten politischen Anführer der islamistischen Hamas, Ismail Haniyeh, teil. Anwesend war auch die gesamte politische Elite des Irans, unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und der neue Präsident Masoud Pezeshkian. Vor Haniyehs Sarg hielt Khamenei ein Totengebet.

Zwei Österreicher sterben bei Alpinunfall in Friaul

Triest/Wien - Zwei österreichische Bergsteiger sind am Mittwoch nach einem Sturz von der Spitze Spigolo Comici auf dem Berg Jalovec in Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien ums Leben gekommen. Die Leichen wurden Donnerstagfrüh vom regionalen Rettungshubschrauber lokalisiert, bestätigte die friaulische Alpinrettung gegenüber der APA. Die Bergrettungsmannschaften hatten sich am Mittwochnachmittag auf die Suche nach den beiden Bergsteigern gemacht.

Schallenberg zu FPÖ-Außenministerium: "Will in ÖVP niemand"

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg ist skeptisch, ob der FPÖ nach der Nationalratswahl wieder das Außenministerium überlassen werden könnte. "Eine blaue Übernahme des Außenministeriums ist eine intellektuelle Steilvorlage, die niemand in der ÖVP will - und ich am allerwenigsten." Der ÖVP-Minister zeigte sich im APA-Interview "sehr zuversichtlich, dass wir den Bundeskanzler stellen werden". Sollte er gefragt werden, würde er auch gerne Außenminister bleiben.

US-Demokraten starten Votum zu Harris als Kandidatin

Washington - Die US-Demokraten beginnen am Donnerstag mit ihrer Abstimmung zur offiziellen Nominierung von Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin. Das elektronische Votum dauert fünf Tage. Harris ist die Kandidatur sicher. Nach Angaben der Parteizentrale unterstützten im bisherigen Nominierungsprozess 99 Prozent der teilnehmenden Parteidelegierten ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur. Bei dieser endgültigen Entscheidung hat sie keine Konkurrenz.

EU-Regulierung von Künstlicher Intelligenz tritt in Kraft

EU-weit/Brüssel - Die viel beachtete EU-Verordnung zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) tritt mit heute, 1. August, in Kraft. Der AI-Act ("Artificial Intelligence Act") teilt KI-Systeme in unterschiedliche Risiko-Kategorien ein und reguliert diese dementsprechend. Die große Mehrheit der Systeme dürfte aber in die niedrigste Risiko-Kategorie fallen und keinen neuen Regeln unterliegen, geht aus der Folgenabschätzung der EU-Kommission hervor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red