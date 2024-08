Israel bestätigte Tötung von Hamas-Militärchef Deif

Tel Aviv/Teheran - Nach der Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh in Teheran hat Israel einen weiteren der führenden Köpfe der militanten Palästinenser-Organisation für "eliminiert" erklärt: Hamas-Militärchef Mohammed Deif. Das Militär teilte auf der Plattform X und über WhatsApp mit, man könne nun bestätigen, dass Deif getötet worden sei. Der Angriff auf Deif im Gazastreifen war Mitte Juli erfolgt.

Tausende bei Trauerzeremonie für Haniyeh in Teheran

Teheran - In der iranischen Hauptstadt Teheran nehmen Tausende Menschen an der staatlich-organisierten Trauerzeremonie für den getöteten politischen Anführer der islamistischen Hamas, Ismail Haniyeh, teil. Anwesend war auch die gesamte politische Elite des Irans, unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und der neue Präsident Masoud Pezeshkian. Vor Haniyehs Sarg hielt Khamenei ein Totengebet.

Schwache Wirtschaftslage sorgt für Anstieg der Arbeitslosen

Wien - Die schwache Wirtschaftslage bremst den Arbeitsmarkt weiterhin und hat im Juli zu einem Anstieg der Arbeitslosen geführt. Ende Juli waren 341.769 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Juli 2023 war das ein Plus von 31.187 Personen oder 10 Prozent, gaben das Arbeitsministerium und das AMS am Donnerstag bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Grüne für Kindergartenausbau statt Großelternkarenz

Wien - Angesichts des neuerlichen Werbens der ÖVP für eine Großelternkarenz gehen die Grünen in die Offensive. Sie fordern stattdessen einen verpflichtenden Kinderbetreuungsausbauplan für Länder und Gemeinden. Regeln wollen sie das in einer 15a-Vereinbarung. Bei Nichteinhaltung soll es Sanktionen für die Länder geben. Auch eine generelle Kompetenzverlagerung an den Bund schließen die Grünen nicht aus, wie Familiensprecherin Barbara Neßler der APA erklärte.

Zwei Kärntner sterben bei Alpinunfall im Friaul

Triest/Villach - Zwei Kärntner Bergsteiger sind am Mittwoch nach einem Sturz von der Cima di Riofreddo (Kaltwasser-Gamsmutter) in den Julischen Alpen in Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gestorben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mitglieder der Villacher Bergrettung im Alter von 30 und 39 Jahren. Die Leichen wurden Donnerstagfrüh vom regionalen Rettungshubschrauber auf über 2.000 Meter Höhe geborgen, so die friaulische Alpinrettung gegenüber der APA.

Venedig begrenzt Touristengruppen auf maximal 25 Personen

Venedig - Seit Jahren gibt es in Venedig Probleme mit Touristenmassen, die sich durch die engen Gassen der norditalienischen Lagunenstadt drängen: Nach der testweisen Einführung eines Eintrittsgeldes wird jetzt die Größe von Reisegruppen begrenzt. Von Reiseführern begleitete Besuchergruppen dürfen von nun an nicht mehr als 25 Personen umfassen. Auch die Verwendung von Lautsprechern ist jetzt verboten.

Drei Tote nach Pkw-Unfällen in Niederösterreich

Hofamt Priel/St. Egyden am Steinfeld/Fels am Wagram - In Niederösterreich sind am Mittwoch binnen weniger Stunden drei Todesopfer nach ebenso vielen Pkw-Unfällen verzeichnet worden. Eine 69-jährige Lenkerin starb nach Polizeiangaben vom Donnerstag bei einem Crash in Hofamt-Priel (Bezirk Melk), ein 17 Jahre alter Mitfahrer in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen). Im Raum Fels am Wagram (Bezirk Tulln) kam eine 74-Jährige nach einem Verkehrsunfall ums Leben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red