Kamala Harris tritt bei US-Präsidentschaftswahl an

Washington - Die US-Demokratin Kamala Harris (54) hat sich die Präsidentschaftskandidatur gesichert und will in den kommenden Tagen mit neuem Vize die Wahlkampftour starten. Bei einer Online-Abstimmung erhielt sie die nötige Mehrheit, teilten die Demokraten mit. Harris tritt damit im November gegen Ex-Präsidenten Donald Trump an. Demnächst will sie einen Vizepräsidentschaftskandidaten vorstellen und mit ihm auf einen Blitz-Trip durch die sieben am meisten umkämpften Bundesstaaten gehen.

Bei Nationalratswahl 9 Listen österreichweit am Stimmzettel

Wien - Bei der Nationalratswahl am 29. September werden bundesweit neun Parteien auf den Stimmzetteln stehen: ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, NEOS, KPÖ, BIER, Liste Petrovic und die Liste "KEINE" haben rechtzeitig vor dem Einreichschluss am Freitagnachmittag um 17 Uhr jeweils ausreichend unterstützte Wahlvorschläge eingereicht. Drei weitere Parteien konnten nur in einzelnen Bundesländern genug Unterschriften sammeln, gab das Innenministerium in einer Aussendung bekannt.

USA verstärken militärische Präsenz in Nahost

Washington - Im Nahen Osten verdichten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel. Diplomatische Versuche, eine Eskalation mit der Gefahr eines regionalen Krieges nach der Tötung des Hamas-Anführers Ismail Haniyeh in Teheran zu verhindern, blockt der Iran laut Medienberichten ab. Während Israels Armee in höchster Alarmbereitschaft ist, verlegen die USA zusätzliche Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge zur Abschreckung in die Region.

USA widerrufen Strafvereinbarung mit 9/11-Drahtzieher

Washington - Nach heftiger Kritik hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Strafvereinbarungen der Justiz mit dem mutmaßlichen Chefplaner der Terroranschläge vom 11. September 2001 und zwei Mitangeklagten widerrufen. Mit einem vom Pentagon veröffentlichten Memorandum hat er der bisher im Ministerium für das Verfahren Zuständigen die Befugnis entzogen und angesichts der "Bedeutung des Falles" selbst die Verantwortung übernommen.

Coca-Cola in US-Steuerstreit zu sechs Milliarden verurteilt

Atlanta - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola soll in einem Steuerstreit in den USA insgesamt rund sechs Milliarden Dollar (5,56 Mrd. Euro) zahlen. Die Summe setze sich zusammen aus einer Zahlung von 2,72 Milliarden Dollar und aufgelaufenen Zinsen, teilte der Konzern am Freitag mit. Er kündigte Berufung an.

Siebenjähriger Bub in Tirol nach Raftingunfall reanimiert

Elbigenalp - Ein siebenjähriger Bub aus Deutschland hat Freitagnachmittag nach einem Raftingunfall auf dem Lech bei Elbigenalp in Tirol (Bezirk Reutte) reanimiert werden müssen. Das Raftingboot mit sechs Gästen und einem Guide war beim Passieren der Nikolausbrücke an einem Pfeiler hängengeblieben und umgekippt. Der Bub blieb mehrere Minuten unter dem Boot, bis ihn der Guide bergen und ans Ufer bringen konnte. Er wurde erfolgreich wiederbelebt und in die Innsbrucker Klinik geflogen.

