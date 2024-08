Regierung bekennt sich zu Ausstieg aus russischem Gas

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat sich auf das lange umstrittene Energiekapitel in der neuen Sicherheitsstrategie geeinigt. Darin bekennt man sich, wie von den Grünen forciert, zum Ziel, bis 2027 aus russischen Erdgaslieferungen auszusteigen, wie "Kurier" und Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag berichteten. Eine Strategie dazu muss allerdings erst erarbeitet werden. Die neue Sicherheitsstrategie dürfte damit jedenfalls bald in trockenen Tüchern sein.

Über 30 Tote bei Terroranschlag am Strand von Mogadischu

Mogadischu - Islamisten haben ein Hotel und den beliebten Strand Lido Beach in der somalischen Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden mindestens 32 Menschen getötet, unter ihnen auch die fünf Terroristen. 63 weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Opfer noch steige. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

Anhaltende Proteste: Bangladesch kommt nicht zur Ruhe

Dhaka - In Bangladesch haben erneut Tausende Demonstranten den Rücktritt der autokratisch regierenden Premierministerin Sheikh Hasina gefordert. Dies sei nun die zentrale Forderung der Proteste, sagte Nahid Islam von den Organisatoren der Kundgebung in der Hauptstadt Dhaka. Berichten zufolge wurde auch in anderen Landesteilen demonstriert.

Tauernautobahn wegen Pkw-Brand stundenlang gesperrt

Pfarrwerfen - Aufgrund eines Pkw-Brandes musste die Tauernautobahn (A10) Richtung Villach in Pfarrwerfen in St. Johann im Pongau Samstagfrüh für rund drei Stunden gesperrt werden. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen und die Rettungskräfte versorgten den 30-jährigen Lenker. Laut Angaben der Feuerwehr dürfte ein technischer Defekt den Brand des Fahrzeuges ausgelöst haben. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt, berichtete die Polizei.

Schwere Randale in England und Nordirland nach Bluttat

Sunderland/London - Bei nationalistischen Protesten in Großbritannien infolge der Messerattacke von Southport ist es stellenweise zu neuen Ausschreitungen gekommen. Mehrere Polizisten seien in Liverpool verletzt worden, teilte die Merseyside Police mit. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, ein Motorradpolizist sei von seinem Fahrzeug getreten und ein weiterer Beamter mit einem Stuhl beworfen worden. Zehn Menschen wurden festgenommen.

Kiew: Russisches U-Boot im Hafen Sewastopol versenkt

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei Angriffen auf die von Russland annektierte Krim ein russisches U-Boot versenkt und ein Flugabwehrsystem beschädigt. Das U-Boot "Rostow am Don" sei im Hafen von Sewastopol versenkt worden, so das ukrainische Militär. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Aus Moskau gab es zunächst keine Reaktion. Im Süden Russlands waren zuvor durch nächtliche ukrainische Drohnenangriffe mehrere Treibstofflager in Brand gesetzt worden.

Vergleich von 4 Mrd. US-Dollar nach Waldbränden auf Hawaii

San Francisco - Fast ein Jahr nach verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Hawaii und hunderten anschließenden Klagen haben sich verantwortliche Behörden und Unternehmen zu Vergleichszahlungen von vier Mrd. US-Dollar (3,7 Milliarden Euro) bereit erklärt. "Dieser globale Vergleich von über vier Milliarden Dollar wird unserem Volk helfen zu heilen", erklärte Hawaiis Gouverneur Josh Green in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Kuhangriff auf Schüttachalm im Tiroler Unterland

Hochfilzen - Ein 57-jähriger Österreicher ist am Samstagvormittag mit seinem Hund auf einer umzäunten Kuhweide auf der Schüttachalm in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) attackiert worden. Eine Kuhherde sei laut Polizei auf den Mann zugerannt und brachte ihn zu Fall. Er wurde am Boden liegend durch die Hufe der Tiere verletzt.

