Regierung bekennt sich zu Ausstieg aus russischem Gas

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat sich auf das lange umstrittene Energiekapitel in der neuen Sicherheitsstrategie geeinigt. Darin bekennt man sich, wie von den Grünen forciert, zum Ziel, bis 2027 aus russischen Erdgaslieferungen auszusteigen, wie "Kurier" und Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag berichteten. Eine Strategie dazu muss allerdings erst erarbeitet werden. Die neue Sicherheitsstrategie dürfte damit jedenfalls bald in trockenen Tüchern sein.

Harris und Trump streiten um Termin und Sender für TV-Duell

Washington - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris streiten um einen Termin sowie den Sender für ein TV-Duell.. Trump kündigte auf seiner Online-Plattform Truth Social an, er habe mit "Fox News" einen Termin für eine Debatte am 4. September vereinbart. Harris pocht dagegen auf einen bereits zuvor akkordierten Termin am 10. September beim Sender ABC. "Fox News" gilt als konservativ und Trump-nahe, ABC als neutral.

Venezuelas Oppositionschefin taucht zu Protesten wieder auf

Caracas - In Venezuela ist Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado aus ihrem Versteck gekommen, um Protestmärsche gegen die offiziellen Wahlergebnisse anzuführen. Die Bewegung sei noch nie so stark wie jetzt gewesen, sagte Machado am Samstag vor ihren Anhängern in Caracas. Nach der höchst umstrittenen Wiederwahl von Venezuelas autoritärem Staatschef Nicolas Maduro hielt sich Machado aus Angst um ihr Leben versteckt. Ihr Büro soll zuvor verwüstet worden sein.

Über 30 Tote bei Terroranschlag am Strand von Mogadischu

Mogadischu - Islamisten haben ein Hotel und den beliebten Strand Lido Beach in der somalischen Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden mindestens 32 Menschen getötet, unter ihnen auch die fünf Terroristen. 63 weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Opfer noch steige. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

Anhaltende Proteste: Bangladesch kommt nicht zur Ruhe

Dhaka - In Bangladesch haben erneut Tausende Demonstranten den Rücktritt der autokratisch regierenden Premierministerin Sheikh Hasina gefordert. Dies sei nun die zentrale Forderung der Proteste, sagte Nahid Islam von den Organisatoren der Kundgebung in der Hauptstadt Dhaka. Berichten zufolge wurde auch in anderen Landesteilen demonstriert.

Schwere Randale in England und Nordirland nach Bluttat

Sunderland/London - Bei nationalistischen Protesten in Großbritannien infolge der Messerattacke von Southport ist es stellenweise zu neuen Ausschreitungen gekommen. Mehrere Polizisten seien in Liverpool verletzt worden, teilte die Merseyside Police mit. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, ein Motorradpolizist sei von seinem Fahrzeug getreten und ein weiterer Beamter mit einem Stuhl beworfen worden. Zehn Menschen wurden festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red