Wirtschaftsflaute treibt immer mehr Firmen in die Pleite

Wien - Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich ist im ersten Halbjahr 2024 um mehr als ein Viertel auf 3.363 (+26,4 Prozent) gestiegen, wobei laut der endgültigen Statistik des Gläubigerschutzverbandes Creditreform die Zahl der tatsächlich eröffneten Verfahren gegenüber der ersten Jahreshälfte 2023 um 34,6 Prozent auf 2.099 zunahm. Besonders besorgniserregend ist der massive Anstieg der mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzen um 14,7 Prozent auf 1.264 Fälle.

Todesopfer bei Gletschereinsturz am Mont Blanc in Frankreich

Rom/Chatel (Haute-Savoie) - Beim Einsturz eines Teils eines Gletschers auf der französischen Seite des Mont-Blanc-Massivs ist am Montagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer, teilte die Präfektur des französischen Haute-Savoie mit. Sieben weitere Bergsteiger konnten sich unverletzt retten. Über die Herkunft des Todesopfers gab es zunächst keine Angaben.

Pkw geriet im Katschbergtunnel in Brand

St. Michael im Lungau - Im Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist am Sonntagabend ein Auto in Brand geraten. Als der 39-jährige Lenker Rauch aus dem Motorraum schlagen sah, stoppte er den Pkw in einer Pannenbucht. Der Serbe und zwei Mitfahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dutzende Insassen nachfolgender Fahrzeuge wurden über Rettungsstollen und die zweite Tunnelröhre aus dem Gefahrenbereich gebracht, zum Teil konnten Lenker noch selbst aus dem Tunnel fahren.

Mann in Kärnten auf dem Nachhauseweg von Zug getötet

Steinfeld - Ein 35-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der laut Zeugenaussagen stark Betrunkene wollte von einem Fest in Steinfeld über die Bahngleise in seinen Heimatort Greifenburg gehen. Als er gegen 21.35 Uhr die Gleise betrat, passierte ein Zug von Villach in Richtung Lienz die Stelle und erfasste den Mann, teilte die Polizei am Montag mit.

EU verlangt volle Transparenz bei Venezuela-Wahlergebnis

Brüssel/Caracas - Die Europäische Union erkennt das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela ohne eine vollständige Offenlegung der Wahlunterlagen nicht an. Das teilte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Sonntagabend mit. Nach der von Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl haben bereits die USA, Peru, Argentinien, Ecuador, Panama, Uruguay und Costa Rica hinter den offiziell unterlegenen Oppositionskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia gestellt.

Zadić für Änderungen bei Bestellung des BVwG-Präsidenten

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) plädiert für eine Bestellung des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) ähnlich wie beim Obersten Gerichtshof (OGH). "Es wäre wichtig, von der Nominierung durch den Ministerrat wegzugehen", meinte Zadić zur APA. "Man könnte das an die neue und transparente Regelung bei der Bestellung des OGH-Präsidenten anlehnen, das habe ich zuletzt geändert."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red