Harris wählt Minnesotas Gouverneur Walz als Vize-Kandidat

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will zusammen mit dem Gouverneur des US-Staates Minnesota in den Wahlkampf ziehen. Tim Walz werde ihr Kandidat für den Vizeposten, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Der 60-jährige frühere Lehrer steht seit 2019 an der Spitze des 5,7-Millionen-Einwohner-Staates. Er gilt als Politiker, der mit seiner einfachen Sprache auch zu Wählern ohne akademische Bildung Zugang findet.

Israel-Kampfflugzeuge durchbrechen Schallmauer über Beirut

Washington/Amman - Israelische Kampfflugzeuge haben im Tiefflug die libanesische Hauptstadt Beirut überflogen. Reuters-Zeugen berichten, sie hätten die Flugzeuge mit bloßem Auge sehen können. Es sei zu einem der stärksten Überschallknalle gekommen, die die Anrainer seit Jahren gehört hätten. Die Überflüge und Überschallknalle fanden wenige Minuten vor Beginn der Rede des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah statt.

Infineon Österreich streicht in nächsten 2 Jahren 380 Jobs

Wien/Villach/Neubiberg - Bei Infineon Österreich wird der Sparstift angesetzt. Im Rahmen des bereits im Mai von der deutschen Mutter angekündigten Sparprogramms sollen auch Stellen in Österreich reduziert werden. Konkret sollen in den nächsten zwei Jahren 380 von insgesamt 6.000 Stellen in Österreich wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, teilte das Unternehmen auf APA-Anfrage am Dienstag mit. Infineon ist in Österreich mit einem Werk in Villach vertreten.

Unvereinbarkeitsausschuss beschäftigte sich mit Kickl

Wien - Der Unvereinbarkeitsausschuss des Nationalrats hat sich am Dienstag mit Vorwürfen der SPÖ gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl beschäftigt. Kickl wird vorgeworfen, Nebeneinkünfte nicht gemeldet und damit gegen die Transparenzregeln verstoßen zu haben. Der FPÖ-Chef bestreitet dies. Vom Ausschuss wurde er nun aufgefordert, innerhalb von vier Wochen Nachfragen zu beantworten und Nachweise vorzulegen.

Fünf Tote durch Sturm "Debby" im Südosten der USA

Atlanta (Georgia)/Columbia (South Carolina) - In den USA ist durch Tropensturm "Debby" ein weiterer Mensch im Südosten des Landes ums Leben gekommen. Wie die Gerichtsmedizin im Bezirk Colquitt County im Bundesstaat Georgia mitteilte, starb ein 19-Jähriger, als ein Baum auf ein Haus krachte. Seit Montag wurden damit mindestens fünf Menschen durch den Sturm getötet. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte am Dienstag vor "möglicherweise historischen Regenfällen" und "katastrophalen Überschwemmungen".

Eine Person in Salzburger Freizeitpark schwer verletzt

Straßwalchen - Bei einem Unfall in einem Freizeitpark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag laut Auskunft des Roten Kreuzes eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden. Ein Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswagen und ein praktischer Arzt standen im Einsatz. Weil die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr an der Unfallstelle nicht eingesetzt werden konnte, wurden Höhenretter mehrerer Feuerwehren in Nachbarbezirken alarmiert.

WHO wegen "miserabler" Corona-Impfraten alarmiert

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert angesichts zunehmender Corona-Infektionen Impfkampagnen für Risikogruppen. Die Impfraten für ältere Menschen und Gesundheitspersonal seien besorgniserregend zurückgegangen und hätten ein miserables Niveau erreicht, sagte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove in Genf. "Wir brauchen hier dringend eine Trendwende." Unter allen Corona-Tests steigt der Anteil an positiven Ergebnissen seit einigen Wochen und liegt über zehn Prozent.

Ungünstige Witterung drückt 2024 auf die Getreideernte

Wien - Die Getreideernte liegt heuer laut AgrarMarkt Austria (AMA) unter den Erwartungen. Schuld daran seien schwierige Witterungsbedingungen, rückläufige Anbauflächen und gesunkene Hektarerträge. Die heimische Gesamtproduktion dürfte um 4 Prozent oder 210.000 Tonnen auf 5 Mio. Tonnen sinken. Bei Getreide ohne Mais beträgt der aktuell prognostizierte Rückgang fast 10 Prozent auf 3 Mio. Tonnen. Die Versorgung sei aber "komfortabel gesichert". Der Bio-Anbau ist unter Druck.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

